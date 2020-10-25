Додано: Вів 27 жов, 2020 21:17

airmax78 написав: Именно. Все факторы работают против этого иррационального решения девелопера ЯГ.

Именно. Все факторы работают против этого иррационального решения девелопера ЯГ.

airmax78 написав: ну два типа крупнейших-то совсем не из-за завышения ценников упали, скорее наоборот. ну два типа крупнейших-то совсем не из-за завышения ценников упали, скорее наоборот.

Я бы так огульно не говорил. В целом по рынку - да. Но внутреннюю кухню застройщика ЯГ мы не знаем. Если у него по состоянию на март оставалось непроданным небольшое количество объектов, и уже проданные могут полностью профинансировать работы по строительству и вводу, то и правильно, что они ценник не снижают.Но тут важно понимать, что этот застройщик для рынка - никто. Поэтому, во-первых, по его рыночной политике можно и неверно понять рынок, а во-вторых, она на него не влияет. С учетом уровня объекта, это такой себе бутик на рынке сетевого ритейлаОни упали из-за недальновидных финансовых стратегий, не учитывающих ни откуда берется предложение, ни откуда берется спрос. Ты ж примерно понимаешь, как финики модели делают? По принципу деньги создают деньги - т.е. если в прошлые периоды продажи росли на 10% в натуральных объемах, еще и с увеличением ценника, значит и в текущем так будетИ вот она реальность, причем еще докризисная...