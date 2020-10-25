RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5495549654975498

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:33

  Libo написав:
:idea: 5085705:rjkz написав:
сразу после межгалактического турнира :mrgreen:


Вовсе не "после межгалактического турнира" ...
Во многом это уже происходит сейчас.
Посмотри на девушек на улицах Киева - они в целом ухожены и одеты лучше европеек и американок. И кругом все красуни славянской внешности.
В Америке иметь жену украинку это высший пилотаж. Это ж общепризнанный факт, а не межгалактический турнир. Их женщины тоже задумываются над этим феноменом. Скоро будут ездить к нашим на тренинги "Как охмурить и женить на себе успешного американца". :shock: Вот и начнут с наших маникюров, причесок, манер, умения одеваться. Будут у наших учиться красоте и уму. Как когда-то у нашей королевы Анны Киевской. :wink:

У конторы в которой я работал был когда-то офис в Москве. 100% экспатов мужчин, которые переезжали туда на работу более чем на 1 год - в итоге разводились. 100%. Не преувеличиваю.
airmax78
 
Повідомлень: 36462
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4345 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5495549654975498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1941, 1942, 1943
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19423 3235790
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 00:26
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19590
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229515
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.