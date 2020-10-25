Libo написав:5085705:rjkz написав:
сразу после межгалактического турнира
Вовсе не "после межгалактического турнира" ...
Во многом это уже происходит сейчас.
Посмотри на девушек на улицах Киева - они в целом ухожены и одеты лучше европеек и американок. И кругом все красуни славянской внешности.
В Америке иметь жену украинку это высший пилотаж. Это ж общепризнанный факт, а не межгалактический турнир. Их женщины тоже задумываются над этим феноменом. Скоро будут ездить к нашим на тренинги "Как охмурить и женить на себе успешного американца". Вот и начнут с наших маникюров, причесок, манер, умения одеваться. Будут у наших учиться красоте и уму. Как когда-то у нашей королевы Анны Киевской.
У конторы в которой я работал был когда-то офис в Москве. 100% экспатов мужчин, которые переезжали туда на работу более чем на 1 год - в итоге разводились. 100%. Не преувеличиваю.