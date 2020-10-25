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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5495549654975498>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:11

  flyman написав:не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн

И ты туда же - в свидетели дорожая?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:18

  airmax78 написав:
  flyman написав:не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн

И ты туда же - в свидетели дорожая?

Дорожай повітря над котлованом, по мірі побудови.
1001-й раз обсмоктується
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:23

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн

И ты туда же - в свидетели дорожая?

Дорожай повітря над котлованом, по мірі побудови.
1001-й раз обсмоктується

Оно-то, конечно, обсасывалось. Но может кто забыл: воздух над котлованом 2013 стоил почти в 2 раза дороже чем почти готовое в 2015-2016. А сейчас вон как. Какой-то невсамделишный кризис.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:00

  remark написав:
  sequence написав: Не спорю, кризис (особенно курсовой) может серьезно скорректировать цены, но и доходы также - а сейчас страна открытая и есть комплексы, в которых израильтяне выкупают этажами, когда видят "папиццот" в моменте.


Теперь понятно кто выгребает эконом)


Это было до воды или после? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:17

  airmax78 написав:Именно. Все факторы работают против этого иррационального решения девелопера ЯГ.


Я бы так огульно не говорил. В целом по рынку - да. Но внутреннюю кухню застройщика ЯГ мы не знаем. Если у него по состоянию на март оставалось непроданным небольшое количество объектов, и уже проданные могут полностью профинансировать работы по строительству и вводу, то и правильно, что они ценник не снижают.

Но тут важно понимать, что этот застройщик для рынка - никто. Поэтому, во-первых, по его рыночной политике можно и неверно понять рынок, а во-вторых, она на него не влияет. С учетом уровня объекта, это такой себе бутик на рынке сетевого ритейла

  airmax78 написав:ну два типа крупнейших-то совсем не из-за завышения ценников упали, скорее наоборот.


Они упали из-за недальновидных финансовых стратегий, не учитывающих ни откуда берется предложение, ни откуда берется спрос. Ты ж примерно понимаешь, как финики модели делают? По принципу деньги создают деньги - т.е. если в прошлые периоды продажи росли на 10% в натуральных объемах, еще и с увеличением ценника, значит и в текущем так будет :D И вот она реальность, причем еще докризисная...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:26

  Libo написав:Из нашего обсуждения делаем вывод:
Киев - одна из самых привлекательных европейских столиц, у которой большая история и огромное будущее.
Напомню, когда наша принцесса Анна ехала на французский престол в Париж, в ее обозе была ванная. Французы тогда еще не имели представления о мытье тела. Научили их этому мы.
Киевскую Русь-Украину и Киев ждет новое возрождение. В этом нет никаких сомнений. Парижанки еще будут приезжать к нам делать маникюры и прически, одеваться у наштх модельеров. :idea:


сразу после межгалактического турнира :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:12

  rjkz написав:
  Libo написав:Из нашего обсуждения делаем вывод:
Киев - одна из самых привлекательных европейских столиц, у которой большая история и огромное будущее.
Напомню, когда наша принцесса Анна ехала на французский престол в Париж, в ее обозе была ванная. Французы тогда еще не имели представления о мытье тела. Научили их этому мы.
Киевскую Русь-Украину и Киев ждет новое возрождение. В этом нет никаких сомнений. Парижанки еще будут приезжать к нам делать маникюры и прически, одеваться у наштх модельеров. :idea:


сразу после межгалактического турнира :mrgreen:


Вовсе не "после межгалактического турнира" ...
Во многом это уже происходит сейчас.
Посмотри на девушек на улицах Киева - они в целом ухожены и одеты лучше европеек и американок. И кругом все красуни славянской внешности.
В Америке иметь жену украинку это высший пилотаж. Это ж общепризнанный факт, а не межгалактический турнир. Их женщины тоже задумываются над этим феноменом. Скоро будут ездить к нашим на тренинги "Как охмурить и женить на себе успешного американца". :shock: Вот и начнут с наших маникюров, причесок, манер, умения одеваться. Будут у наших учиться красоте и уму. Как когда-то у нашей королевы Анны Киевской. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:29

quote="5085670:airmax78"

====
  Frant написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн

И ты туда же - в свидетели дорожая?

Дорожай повітря над котлованом, по мірі побудови.
1001-й раз обсмоктується

Оно-то, конечно, обсасывалось. Но может кто забыл: воздух над котлованом 2013 стоил почти в 2 раза дороже чем почти готовое в 2015-2016. А сейчас вон как. Какой-то невсамделишный кризис.

====
так якщо ціна від рівня повітря ями котловану до майже готового дає приблизно Х2 в грн.,
то очікуване падіння КРЖН навіть на 40% в твердій валюті перекупи якось переживуть.

Щоб було аля 2013 => 2015 тре щоб ВВП падало кожного року десь так на 15% два роки підряд, а курс гривня/долар зробив за той час Х3.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 27 жов, 2020 22:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:33

  Libo написав:
:idea: 5085705:rjkz написав:
сразу после межгалактического турнира :mrgreen:


Вовсе не "после межгалактического турнира" ...
Во многом это уже происходит сейчас.
Посмотри на девушек на улицах Киева - они в целом ухожены и одеты лучше европеек и американок. И кругом все красуни славянской внешности.
В Америке иметь жену украинку это высший пилотаж. Это ж общепризнанный факт, а не межгалактический турнир. Их женщины тоже задумываются над этим феноменом. Скоро будут ездить к нашим на тренинги "Как охмурить и женить на себе успешного американца". :shock: Вот и начнут с наших маникюров, причесок, манер, умения одеваться. Будут у наших учиться красоте и уму. Как когда-то у нашей королевы Анны Киевской. :wink:

У конторы в которой я работал был когда-то офис в Москве. 100% экспатов мужчин, которые переезжали туда на работу более чем на 1 год - в итоге разводились. 100%. Не преувеличиваю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:55

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Зачем Вы это изучаете? Людей в гости Вы водить не будете-все встречи в кафе, ресторанах и т.п. вне дома. Делайте как хотите

Если уже тратишь деньги на хороший ремонт - за этим надо следить, чтобы потом не удивляться, почему при продаже ремонт не окупается.


Хороший ремонт никогда не окупается.
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