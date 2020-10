Додано: Вів 27 жов, 2020 22:55

airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78

Зачем Вы это изучаете? Людей в гости Вы водить не будете-все встречи в кафе, ресторанах и т.п. вне дома. Делайте как хотите Зачем Вы это изучаете? Людей в гости Вы водить не будете-все встречи в кафе, ресторанах и т.п. вне дома. Делайте как хотите

Если уже тратишь деньги на хороший ремонт - за этим надо следить, чтобы потом не удивляться, почему при продаже ремонт не окупается.

Если уже тратишь деньги на хороший ремонт - за этим надо следить, чтобы потом не удивляться, почему при продаже ремонт не окупается.



Хороший ремонт никогда не окупается. Хороший ремонт никогда не окупается.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California