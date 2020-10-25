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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5495549654975498

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:59

  flyman написав:
Щоб було аля 2013 => 2015 тре щоб ВВП падало кожного року десь так на 15% два роки підряд, а курс гривня/долар зробив за той час Х3.


В 2014-2015 ВВП упал за 2 года на 15%, а не каждый год по 15%. На 2014-й пришлось 6,5% из 15%. В 2020-м упадем примерно на столько же, только под давлением других обстоятельств. Гипердевала, как тогда, сейчас нет только по одной простой причине - масштабное американское QE. Но это фактор, который "переждать" не удастся - его можно только отсрочить. Ужасу без конца дали предпочтение перед ужасным концом. Долгосрочно это ошибочная стратегия, но с другой стороны, если бы все 15% (плюс-минус) слили за один 2020-й, я даже не знаю, как мы преодолевали бы последствие пандемии. А так у нас есть хоть какой-то леверидж для второго локдауна. Может не полного, а на пол-шишечки, но без которого обойтись все равно вряд ли удастся
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 27 жов, 2020 23:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:00

  airmax78 написав:
  Libo написав:
:idea: 5085705:rjkz написав:
сразу после межгалактического турнира :mrgreen:


Вовсе не "после межгалактического турнира" ...
Во многом это уже происходит сейчас.
Посмотри на девушек на улицах Киева - они в целом ухожены и одеты лучше европеек и американок. И кругом все красуни славянской внешности.
В Америке иметь жену украинку это высший пилотаж. Это ж общепризнанный факт, а не межгалактический турнир. Их женщины тоже задумываются над этим феноменом. Скоро будут ездить к нашим на тренинги "Как охмурить и женить на себе успешного американца". :shock: Вот и начнут с наших маникюров, причесок, манер, умения одеваться. Будут у наших учиться красоте и уму. Как когда-то у нашей королевы Анны Киевской. :wink:

У конторы в которой я работал был когда-то офис в Москве. 100% экспатов мужчин, которые переезжали туда на работу более чем на 1 год - в итоге разводились. 100%. Не преувеличиваю.

Контора была в Москве.
Экспаты, что разводились каждый первый с женой, которая была с их родного города, откуда в основном приезжали? И после развода, они что на месте обетонивались и прирастали новыми московскими родственниками?
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:05

  Libo написав:
  drevlyanin написав:Ну коли бывших жителей Одессы, Львова и прочих Жмеринок причислять к иностранцам, то таки да. Но вряд ли среди них будет хоть сколько то весомый процент коренных макаронников с Тосканы аль реднеков из Висконсина (утрировано).


По моим личным наблюдениям.
Как раз хорошо одесситы и львовяне в Киев не очень рвутся. Ну разве абы було, детям или вложить деньги, которые жгут ляжку.
А вот практически каждая украинка, вышедшая замуж там, привозит своего любимого буратина сюда и искуссно как лиса Алиса укатывает его на предмет а давай купим еще и здесь ... Многим американцам и европейцам в Киеве очень нравится. Они прагматики и с удовольствием идут на это, исходя из пенсионной перспективы. Жить в Киеве на пенсии хотя бы весной-летом - супер выгодно для пенсионного бюджета, тут самые красивые девушки, тут самые вкусные продукты и т.д. Некоторые работающие тут экспаты тоже активно покупают. Им конторы оплачивают аренду и они покупают квартиры, а потом сами у себя арендуют за счет конторы ... Стоимость квартиры отбивается за один срок командировки. Знаю даже американцев, которые скупают тут для сдачи в аренду. Я до сих пор не могу понять как, но они меня уверяют, что это выгоднее, чем в Америке. Москальня поганая сюда лезет пачками.
Киев - один из красивейших городов мира, европейская столица с красивыми, образованными белыми людьми, с очень интересной культурной и социальной жизнью. Тут жить интересно и весело. :lol:
Меня наоборот тревожит, что при бурном развитии сюда наедет очень много иностранцев. :?


Абаржался.
Так и представил себе 67+ летнего (67 - пенсионный возраст в США) американца с взыгравшими гормонами.
Не, я конечно понимаю, что средний американец в 67 имеет здоровье как 45 летний украинец, но это не повод наплевать на медикер с медикейдом и нестись сломя голову в страну третьего мира с отсутствующей медициной ради призрачных преимуществ, которых и у него на родине навалом.
Наши девушки, конечно, самые красивые (это правда) и очень доступные (что тоже правда). Особенно для состоятельных интуристов. :mrgreen:
Но мечтают они с богатым мужем жить у него на техасщине, в не у нее на житомирщине. Да и зачем ехать в Украину за украинскими женщинами? В США их уже немало. И многие хотят замуж за американца, потому как одного приехать недостаточно для красивой жизни.
По безопасности продуктов США делит первое место с Великобританией.Мало того что США сами по себе мощнейшая агродержава так еще и Мексика с Канадой помогают. Да и весь остальной мир только и мечтает попасть на рынок США. И украинские продукты продаются повсеместно.
Получается, ехать в загазованный и грязный Киев, американцу вроде как и повода нет. А вместо того, чтобы купить концептуальный новострой (это не про Макса), то за те-же 200-300 куе он купит свой дом во Флориде на берегу Мексиканского залива. Что и делают американские пенсы, благо во Флориде праперти такс нулевой.
Вот разве что купить деревню крепостных как трибека... :roll:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:09

  airmax78 написав:
  Libo написав:Вовсе не "после межгалактического турнира" ...
Во многом это уже происходит сейчас.
Посмотри на девушек на улицах Киева - они в целом ухожены и одеты лучше европеек и американок. И кругом все красуни славянской внешности.
В Америке иметь жену украинку это высший пилотаж. Это ж общепризнанный факт, а не межгалактический турнир. Их женщины тоже задумываются над этим феноменом. Скоро будут ездить к нашим на тренинги "Как охмурить и женить на себе успешного американца". :shock: Вот и начнут с наших маникюров, причесок, манер, умения одеваться. Будут у наших учиться красоте и уму. Как когда-то у нашей королевы Анны Киевской. :wink:

У конторы в которой я работал был когда-то офис в Москве. 100% экспатов мужчин, которые переезжали туда на работу более чем на 1 год - в итоге разводились. 100%. Не преувеличиваю.


Во-первых, при чем тут разводы? Это уже из другой галактики.
Во-вторых, прокоментирую. Да, наши тьолки не просто самые красивые и ухоженные, но еще умные, хитрые и коварные. Я знаю в Америке много наших тьолок замужем за местными. Большинство разводятся уже после того, как нарожают детей, найдут хорошую работу, получат грин-карту или уже паспорт. Разводятся уже с домом, разделом имущества и обязанностью их лошастых супругов обеспечивать жизнь ей и детям.
В-третьих, тут действует фактор супружеской жизни при культурной пропасти между вами. Медовый месяц и почпокаться это хорошо, но жить вместе не приведи тебя Господь. Жена американка первым делом вручит для подписания брачный контракт с недельным графиком вашей половой жизни, типа 2 раза в неделю, по средам и субботам, с твоими обязанностями по материальному взносу, с графиком выполнения домашних обязанностей, встреч с протоколом с ее родственниками, подругами и бывшими бойфрендами и т.п. (могу до утра рассказывать). Такое тебе надо? Мне и нах не надо. Наши тьолки, несмотря на их мелкое занудство, просто золотые по сравнению с американками. Реально наше национальное достояние. И борщ сварит, и по магазинам пробежится, и оденет рейтузы до блеска квартиру уберет, и детей проконтролирует, и к вечеру намарафетится, сотку нальёт и сама тебя соблазнит ... :oops: :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:14

  rjkz написав:Получается, ехать в загазованный и грязный Киев, американцу вроде как и повода нет. А вместо того, чтобы купить концептуальный новострой (это не про Макса), то за те-же 200-300 куе он купит свой дом во Флориде на берегу Мексиканского залива. Что и делают американские пенсы, благо во Флориде праперти такс нулевой.
Вот разве что купить деревню крепостных как трибека... :roll:


Я один из них. Живой пример. Могу еще пять домов на Флориде купить. Но не купил. А купил дом под Киевом. Потому что мне тут намного лучше. Говорю о своих собственных ощущениях и ты их мне врядли изменишь :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:32

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:А теперь видишь как.


И как же? Было 1850 без торга, стало 1800 с торгов? :mrgreen: Зачем ты ходишь к застройщику, чтобы тебе, авторитетному гуру, вставлял мозги прошедший 2 тренинга прыщавый продажник? Приходи с перекупом в отдел переуступок, и будет тебе счастье.

PS: по-видимому, перекупы сегодня и больший выбор могут обеспечить, чем сами застройщики по объектам со средней и высокой степенью готовности

Было 1850 без торга, стало 1900 без торга. И это в то время, когда ВВП стремительным домкратом, а в Нью Йорке люди забыли когда в последний раз арендную плату платили.


"не читайте перед обедом советских газет" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:55

  Libo написав:
  rjkz написав:Получается, ехать в загазованный и грязный Киев, американцу вроде как и повода нет. А вместо того, чтобы купить концептуальный новострой (это не про Макса), то за те-же 200-300 куе он купит свой дом во Флориде на берегу Мексиканского залива. Что и делают американские пенсы, благо во Флориде праперти такс нулевой.
Вот разве что купить деревню крепостных как трибека... :roll:


Я один из них. Живой пример. Могу еще пять домов на Флориде купить. Но не купил. А купил дом под Киевом. Потому что мне тут намного лучше. Говорю о своих собственных ощущениях и ты их мне врядли изменишь :?


1.Ты - не американец. Или есть американский пачпорт?
2.5 домов во Флориде или 5 домов во Флориде за 200+ куе каждый? :mrgreen: За свои?
3. Вернулся? Или не смог диверсифицировать визу для дальнейшего пребывания? Если не сложно огласить тип, а я уж возьму на себя труд прокомментировать обо всех условиях и возможностях.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:55

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Зачем Вы это изучаете? Людей в гости Вы водить не будете-все встречи в кафе, ресторанах и т.п. вне дома. Делайте как хотите

Если уже тратишь деньги на хороший ремонт - за этим надо следить, чтобы потом не удивляться, почему при продаже ремонт не окупается.


Хороший ремонт никогда не окупается.

Значит это не очень хороший ремонт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:14

  rjkz написав:
1.Ты - не американец. Или есть американский пачпорт?
2.5 домов во Флориде или 5 домов во Флориде за 200+ куе каждый? :mrgreen: За свои?
3. Вернулся? Или не смог диверсифицировать визу для дальнейшего пребывания? Если не сложно огласить тип, а я уж возьму на себя труд прокомментировать обо всех условиях и возможностях.


Я не буду вдаваться в подробности, все-таки чувствительная и конфиденциальная информация. Два дома в Америке. Да, на Флориде могу купить еще пять. Заможный. Резидент США, езжу туда сюда. И не только в Америку, но и по миру. В Украине в целом нравится намного больше. Особенно на карантине. Особенно пожрать. Восхищен обилием вкусняшек на базарах и красивыми тьолками. Этнически чистейший, эталонный укроп. По образованию и роду занятий - Поэт.Философ.Метафизик.Диверсант.Финансист.
8) 8) 8)
Libo
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