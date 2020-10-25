Додано: Вів 27 жов, 2020 23:05

Libo написав: drevlyanin написав: Ну коли бывших жителей Одессы, Львова и прочих Жмеринок причислять к иностранцам, то таки да. Но вряд ли среди них будет хоть сколько то весомый процент коренных макаронников с Тосканы аль реднеков из Висконсина (утрировано). Ну коли бывших жителей Одессы, Львова и прочих Жмеринок причислять к иностранцам, то таки да. Но вряд ли среди них будет хоть сколько то весомый процент коренных макаронников с Тосканы аль реднеков из Висконсина (утрировано).



По моим личным наблюдениям.

Как раз хорошо одесситы и львовяне в Киев не очень рвутся. Ну разве абы було, детям или вложить деньги, которые жгут ляжку.

А вот практически каждая украинка, вышедшая замуж там, привозит своего любимого буратина сюда и искуссно как лиса Алиса укатывает его на предмет а давай купим еще и здесь ... Многим американцам и европейцам в Киеве очень нравится. Они прагматики и с удовольствием идут на это, исходя из пенсионной перспективы. Жить в Киеве на пенсии хотя бы весной-летом - супер выгодно для пенсионного бюджета, тут самые красивые девушки, тут самые вкусные продукты и т.д. Некоторые работающие тут экспаты тоже активно покупают. Им конторы оплачивают аренду и они покупают квартиры, а потом сами у себя арендуют за счет конторы ... Стоимость квартиры отбивается за один срок командировки. Знаю даже американцев, которые скупают тут для сдачи в аренду. Я до сих пор не могу понять как, но они меня уверяют, что это выгоднее, чем в Америке. Москальня поганая сюда лезет пачками.

Киев - один из красивейших городов мира, европейская столица с красивыми, образованными белыми людьми, с очень интересной культурной и социальной жизнью. Тут жить интересно и весело.

Меня наоборот тревожит, что при бурном развитии сюда наедет очень много иностранцев. По моим личным наблюдениям.Как раз хорошо одесситы и львовяне в Киев не очень рвутся. Ну разве абы було, детям или вложить деньги, которые жгут ляжку.А вот практическиукраинка, вышедшая замуж там, привозит своего любимого буратина сюда и искуссно как лиса Алиса укатывает его на предмет а давай купим еще и здесь ...Некоторые работающие тут экспаты тоже активно покупают. Им конторы оплачивают аренду и они покупают квартиры, а потом сами у себя арендуют за счет конторы ... Стоимость квартиры отбивается за один срок командировки. Знаю даже американцев, которые скупают тут для сдачи в аренду. Я до сих пор не могу понять как, но они меня уверяют, что это выгоднее, чем в Америке. Москальня поганая сюда лезет пачками.Киев - один из красивейших городов мира, европейская столица с красивыми, образованными белыми людьми, с очень интересной культурной и социальной жизнью. Тут жить интересно и весело.Меня наоборот тревожит, что при бурном развитии сюда наедет очень много иностранцев.

Абаржался.Так и представил себе 67+ летнего (67 - пенсионный возраст в США) американца с взыгравшими гормонами.Не, я конечно понимаю, что средний американец в 67 имеет здоровье как 45 летний украинец, но это не повод наплевать на медикер с медикейдом и нестись сломя голову в страну третьего мира с отсутствующей медициной ради призрачных преимуществ, которых и у него на родине навалом.Наши девушки, конечно, самые красивые (это правда) и очень доступные (что тоже правда). Особенно для состоятельных интуристов.Но мечтают они с богатым мужем жить у него на техасщине, в не у нее на житомирщине. Да и зачем ехать в Украину за украинскими женщинами? В США их уже немало. И многие хотят замуж за американца, потому как одного приехать недостаточно для красивой жизни.По безопасности продуктов США делит первое место с Великобританией.Мало того что США сами по себе мощнейшая агродержава так еще и Мексика с Канадой помогают. Да и весь остальной мир только и мечтает попасть на рынок США. И украинские продукты продаются повсеместно.Получается, ехать в загазованный и грязный Киев, американцу вроде как и повода нет. А вместо того, чтобы купить концептуальный новострой (это не про Макса), то за те-же 200-300 куе он купит свой дом во Флориде на берегу Мексиканского залива. Что и делают американские пенсы, благо во Флориде праперти такс нулевой.Вот разве что купить деревню крепостных как трибека...