RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5494549554965497

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:25

  flyman написав:не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн

Продавайте. Серйозно.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 06:51

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн

Продавайте. Серйозно.


Доки є можливість зафіксувати прибуток.
Коли знайдете реальних покупців на напівпідвал в Єпенях - зрозумієте, що прибуток мінімальний. :lol:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21680
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:27

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн

Продавайте. Серйозно.

А якже "оточення Києва кавалірками"?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21899
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:33

  flyman написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн

Продавайте. Серйозно.

А якже "оточення Києва кавалірками"?

Міняй фокус! Анталія кличе! 8)
change_pm
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:06

  flyman написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн

Продавайте. Серйозно.

А якже "оточення Києва кавалірками"?

Лучше сидите в деньгах и ждите с Сержем, когда свершится тема ветки.
В худшем случае скооперируйтесь с ним и купите одну на двоих
sequence
 
Повідомлень: 4155
З нами з: 29.12.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:48

  sequence написав:
  flyman написав:
  Рыба-сом написав:Продавайте. Серйозно.

А якже "оточення Києва кавалірками"?

Лучше сидите в деньгах и ждите с Сержем, когда свершится тема ветки.
В худшем случае скооперируйтесь с ним и купите одну на двоих

Так в мене дериватив за рік дав Х2 і сижу на попі рівно, чекаю на завершення будівництва і документи власності.
5 хв до метро пішки, навіщо таку прєлєсць зливати?
ну хіба коли в Чабанах почнуть забивати вікна дошками, але це ще не скоро.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21899
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:11

  flyman написав:Так в мене дериватив за рік дав Х2 і сижу на попі рівно, чекаю на завершення будівництва і документи власності.

100% прибутку за рік???))))
Спробуй знайти покупця на підвал у Бучі.
Будеш вельми розчарований ціною.

Взагалі-то варто було би завести гілку "Неліквідна дешева нерухомість у Єпенях біля великого міста". Разом з Гривенником - ви би там виблискували своїм інтелехтом і своїми надприбутками.

Ось, отримуй!!!
viewtopic.php?f=27&t=239295&p=5085897#p5085897
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21680
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:41

На КРЖН насувається шторм велетенської сили.
Цей шторм був підготовлений 75% населення, так званими "зепілами".
Чекаємо наслідків:

"Удары по НАБУ и по антикоррупционной инфраструктуре направлены на срыв программы сотрудничества с МВФ. Из-за невыполнения Украиной обязательств по меморандуму о сотрудничестве с МВФ, государство не может получить следующие транши кредита, и это не дает возможности закрыть чудовищный бюджетный дефицит - более 150 миллиардов.

Коломойский показывает Западу, что договоренности с Зеленским невозможны без договоренности с ним. Коломойский показывает Зеленскому, что является самостоятельным центром влияния, который требует еще больших полномочий.

Пока первый помощник президента Сергей Шефир ездит на доклады к Коломойскому, говорить о самостоятельности президента не приходится. Через Шефира Коломойский напоминает Зеленскому, что он сидит на крючке - ведь со счетов "Приватбанка" шли гонорары "95 кварталу".

Что делать президенту? Определиться. Если Зеленский думает, что можно продолжать петлять между угрозами, и говорить, когда выгодно, мол, я ни причем к судам, я не вмешиваюсь - так зачем было обещать реформы и борьбу с коррупцией народу? Главная реформа в государстве - реформа правосудия."

https://uainfo.org/blognews/1603872871- ... ushil.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21680
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:58

  adeges написав:Хороший ремонт никогда не окупается.


Как раз сейчас смотрю квартиры в центре с хорошим ремонтом в стиле модерн, чтоб въезжай и живи. Есть либо кич в стиле рококо с канделябрами, зеркалами и фиолетывыми обоями, полная безвкусица и отпетое жлобство, либо переделывай "экономию" продавца и его дешевое г*мно.
Т.е. на рынке есть покупатель, который хочет не париться и заплатить за хороший ремонт и дубовый паркет, а вы ему предлагаете свою экономию и вонючий ламинат.
Аж зло на вас берет. Есть же покупатель с нормальным вкусом, который не разменивает свой рублевый х. на вашу копеешную п., а рынка для него нет. :(
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8499
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4058 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5494549554965497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1941, 1942, 1943
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19423 3236056
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 00:26
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19593
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229522
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.