Продавайте. Серйозно.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:25
Продавайте. Серйозно.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 28 жов, 2020 06:51
Доки є можливість зафіксувати прибуток.
Коли знайдете реальних покупців на напівпідвал в Єпенях - зрозумієте, що прибуток мінімальний.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 28 жов, 2020 08:27
А якже "оточення Києва кавалірками"?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 28 жов, 2020 08:33
Міняй фокус! Анталія кличе!
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:06
Лучше сидите в деньгах и ждите с Сержем, когда свершится тема ветки.
В худшем случае скооперируйтесь с ним и купите одну на двоих
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:48
Так в мене дериватив за рік дав Х2 і сижу на попі рівно, чекаю на завершення будівництва і документи власності.
5 хв до метро пішки, навіщо таку прєлєсць зливати?
ну хіба коли в Чабанах почнуть забивати вікна дошками, але це ще не скоро.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 28 жов, 2020 10:11
100% прибутку за рік???))))
Спробуй знайти покупця на підвал у Бучі.
Будеш вельми розчарований ціною.
Взагалі-то варто було би завести гілку "Неліквідна дешева нерухомість у Єпенях біля великого міста". Разом з Гривенником - ви би там виблискували своїм інтелехтом і своїми надприбутками.
Ось, отримуй!!!
viewtopic.php?f=27&t=239295&p=5085897#p5085897
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 28 жов, 2020 10:41
На КРЖН насувається шторм велетенської сили.
Цей шторм був підготовлений 75% населення, так званими "зепілами".
Чекаємо наслідків:
"Удары по НАБУ и по антикоррупционной инфраструктуре направлены на срыв программы сотрудничества с МВФ. Из-за невыполнения Украиной обязательств по меморандуму о сотрудничестве с МВФ, государство не может получить следующие транши кредита, и это не дает возможности закрыть чудовищный бюджетный дефицит - более 150 миллиардов.
Коломойский показывает Западу, что договоренности с Зеленским невозможны без договоренности с ним. Коломойский показывает Зеленскому, что является самостоятельным центром влияния, который требует еще больших полномочий.
Пока первый помощник президента Сергей Шефир ездит на доклады к Коломойскому, говорить о самостоятельности президента не приходится. Через Шефира Коломойский напоминает Зеленскому, что он сидит на крючке - ведь со счетов "Приватбанка" шли гонорары "95 кварталу".
Что делать президенту? Определиться. Если Зеленский думает, что можно продолжать петлять между угрозами, и говорить, когда выгодно, мол, я ни причем к судам, я не вмешиваюсь - так зачем было обещать реформы и борьбу с коррупцией народу? Главная реформа в государстве - реформа правосудия."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 28 жов, 2020 10:58
Как раз сейчас смотрю квартиры в центре с хорошим ремонтом в стиле модерн, чтоб въезжай и живи. Есть либо кич в стиле рококо с канделябрами, зеркалами и фиолетывыми обоями, полная безвкусица и отпетое жлобство, либо переделывай "экономию" продавца и его дешевое г*мно.
Т.е. на рынке есть покупатель, который хочет не париться и заплатить за хороший ремонт и дубовый паркет, а вы ему предлагаете свою экономию и вонючий ламинат.
Аж зло на вас берет. Есть же покупатель с нормальным вкусом, который не разменивает свой рублевый х. на вашу копеешную п., а рынка для него нет.
Зараз переглядають цей форум: Libo і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|