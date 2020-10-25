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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:25
flyman написав:
не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн
Продавайте. Серйозно.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 28 жов, 2020 06:51
Рыба-сом написав: flyman написав:
не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн
Продавайте. Серйозно.
Доки є можливість зафіксувати прибуток.
Коли знайдете реальних покупців на напівпідвал в Єпенях - зрозумієте, що прибуток мінімальний.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 28 жов, 2020 08:27
Рыба-сом написав: flyman написав:
не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн
Продавайте. Серйозно.
А якже "оточення Києва кавалірками"?
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Додано: Сер 28 жов, 2020 08:33
flyman написав: Рыба-сом написав: flyman написав:
не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн
Продавайте. Серйозно.
А якже "оточення Києва кавалірками"?
Міняй фокус! Анталія кличе!
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:06
flyman написав: Рыба-сом написав: flyman написав:
не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн
Продавайте. Серйозно.
А якже "оточення Києва кавалірками"?
Лучше сидите в деньгах и ждите с Сержем, когда свершится тема ветки.
В худшем случае скооперируйтесь с ним и купите одну на двоих
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:48
sequence написав: flyman написав: Рыба-сом написав:
Продавайте. Серйозно.
А якже "оточення Києва кавалірками"?
Лучше сидите в деньгах и ждите с Сержем, когда свершится тема ветки.
В худшем случае скооперируйтесь с ним и купите одну на двоих
Так в мене дериватив за рік дав Х2 і сижу на попі рівно, чекаю на завершення будівництва і документи власності.
5 хв до метро пішки, навіщо таку прєлєсць зливати?
ну хіба коли в Чабанах почнуть забивати вікна дошками, але це ще не скоро.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 10:58
adeges написав:
Хороший ремонт никогда не окупается.
Как раз сейчас смотрю квартиры в центре с хорошим ремонтом в стиле модерн, чтоб въезжай и живи. Есть либо кич в стиле рококо с канделябрами, зеркалами и фиолетывыми обоями, полная безвкусица и отпетое жлобство, либо переделывай "экономию" продавца и его дешевое г*мно.
Т.е. на рынке есть покупатель, который хочет не париться и заплатить за хороший ремонт и дубовый паркет, а вы ему предлагаете свою экономию и вонючий ламинат.
Аж зло на вас берет. Есть же покупатель с нормальным вкусом, который не разменивает свой рублевый х. на вашу копеешную п., а рынка для него нет.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:02
Libo написав: adeges написав:
Хороший ремонт никогда не окупается.
Как раз сейчас смотрю квартиры в центре с хорошим ремонтом в стиле модерн, чтоб въезжай и живи. Есть либо кич в стиле рококо с канделябрами, зеркалами и фиолетывыми обоями, полная безвкусица и отпетое жлобство, либо переделывай "экономию" продавца и его дешевое г*мно.
Т.е. на рынке есть покупатель, который хочет не париться и заплатить за хороший ремонт и дубовый паркет, а вы ему предлагаете свою экономию и вонючий ламинат.
Аж зло на вас берет. Есть же покупатель с нормальным вкусом, который не разменивает свой рублевый х. на вашу копеешную п., а рынка для него нет.
Вы мой покупатель без вариантов.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:09
Libo написав:
..
Через 100 лет эти слова повторяю вам я, тоже полтавчанин.
Символично.
упаси нас Всевышний от тех испытаний, что прошел народ в те времена. Тогда лихо жилфонд почистили от буржуев, пока народ терпит
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