Додано: Сер 28 жов, 2020 13:58

кстати, вчера разместил сообщение с вопросом одному из форумчан.

интересовался опытом последнего в продажах недвижимости с окупаемым ремонтом.

модератор посчитал, что это не относится к теме.



а этот самый модератор не может публично объяснить, как относится к теме 1500 сообщений одного из форумчан о якобы ремонте?

заранее спасибо модератору.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.