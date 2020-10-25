Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Libo на днях одни из лучших паркетчиков города начинают заливку основания под дубовый паркет в вашей будущей кватире. Заметьте, не левые мастера с ОЛХ за 3 копейки и так сойдет. А укладчики паркета сами под себя. Потому что так правильно. Не спешите с покупкой. До Нового года я закончу. Эстет с Поэтом всегда смогут договориться.
Скидывай данные и фотки и уже начинаю ерошить свой пыптик.
airmax78 написав:Libo на днях одни из лучших паркетчиков города начинают заливку основания под дубовый паркет в вашей будущей кватире. Заметьте, не левые мастера с ОЛХ за 3 копейки и так сойдет. А укладчики паркета сами под себя. Потому что так правильно. Не спешите с покупкой. До Нового года я закончу. Эстет с Поэтом всегда смогут договориться.
Скидывай данные и фотки и уже начинаю ерошить свой пыптик.
Головне тепер, щоб жінка airmax78 не відірвала йому пыптик за продаж прелесці...
airmax78 написав:Libo на днях одни из лучших паркетчиков города начинают заливку основания под дубовый паркет в вашей будущей кватире. Заметьте, не левые мастера с ОЛХ за 3 копейки и так сойдет. А укладчики паркета сами под себя. Потому что так правильно. Не спешите с покупкой. До Нового года я закончу. Эстет с Поэтом всегда смогут договориться.
Скидывай данные и фотки и уже начинаю ерошить свой пыптик.
Головне тепер, щоб жінка airmax78 не відірвала йому пыптик за продаж прелесці...
Мне нужно во что бы то ни стало доказать ЮреТ, что он ошибался. Ради этого я готов пожертвовать пыптиком.
Долярчик успел взять "дешевую" ипотеку (под 14,5% ), кто знает? А то, как тут любят говорить, будеттолькодорожать))) Минфин с августа поднял ставку по длинным ОВГЗ уже больше, чем на 1 п.п., но спроса все равно нет... Девальвационные ожидания растут, и банки не будут формировать на свою голову убыточные ипотечные портфели. Зеленский и Шмыгаль, кстати, тоже с сентября замолчали - даже пиариться на этом не хотят...