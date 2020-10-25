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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5496549754985499

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:01

  Yuri_T написав:кстати, вчера разместил сообщение с вопросом одному из форумчан.
интересовался опытом последнего в продажах недвижимости с окупаемым ремонтом.
модератор посчитал, что это не относится к теме.

а этот самый модератор не может публично объяснить, как относится к теме 1500 сообщений одного из форумчан о якобы ремонте?
заранее спасибо модератору.

Тоже не понимаю, зачем удаляют нашу дружескую переписку в ходе которой мы обмениваемся волнами симпатии и взаимопонимания, обогащая друг друга новыми знаниями.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:02

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Если написал: одни из лучших паркетчиков в городе - значит так оно и есть.

у тебя комплексы. лечи голову.
моя соседка по дому детства тётя Циля тоже всем всегда рассказывала, что у нее всё и всегда самое лучшее и дорогое.

Ты, Юра, антисемит, но при этом очень плохо знаешь евреев. У еврейских мам самые лучшие и дорогие - это их еврейские дети.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:03

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:кстати, вчера разместил сообщение с вопросом одному из форумчан.
интересовался опытом последнего в продажах недвижимости с окупаемым ремонтом.
модератор посчитал, что это не относится к теме.

а этот самый модератор не может публично объяснить, как относится к теме 1500 сообщений одного из форумчан о якобы ремонте?
заранее спасибо модератору.

Тоже не понимаю, зачем удаляют нашу дружескую переписку в ходе которой мы обмениваемся волнами симпатии и взаимопонимания, обогащая друг друга новыми знаниями.

удалять можно что угодно. от твоего бреда закомплексованого жиробаса до моих вопросов.
но меня твое мнение по этому поводу не интересует.
интересует мнение фейслеса.
это ведь он тут трёт сообщения.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:03

  Yuri_T написав:а этот самый модератор не может публично объяснить, как относится к теме 1500 сообщений одного из форумчан о якобы ремонте?

У них зашквар, даже часы на форуме перевести не могут
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:04

  Serg-ik написав:
  Yuri_T написав:а этот самый модератор не может публично объяснить, как относится к теме 1500 сообщений одного из форумчан о якобы ремонте?

У них зашквар, даже часы на форуме перевести не могут

Галочку про летнее время в настройках форума уберите.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:05

  airmax78 написав:Ты, Юра, антисемит, но при этом очень плохо знаешь евреев. У еврейских мам самые лучшие и дорогие - это их еврейские дети.

максимка, когда вижу таких жид.ов, как ты, то антисемитизм проявляется очень ярко.
а с друзьями-евреями, равно как и с друзьями-русскими, друзьями-поляками - взаимопонимание нахожу всегда.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:06

Грубый ты, Юра, неотесанный какой-то. Где тебя воспитывали? Ты же коренной житель столицы - должен быть примером для подражания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:07

  airmax78 написав:Грубый ты, Юра, неотесанный какой-то. Где тебя воспитывали? Ты же коренной житель столицы - должен быть примером для подражания.

а ты не читай))
ты тоже должен быть скромнее.
но не можешь скрыть жидовскую натуру.
терпи.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:08

даже фильтровать не надо, просто открыл Киев
Продавцы воспряли духом, у них- крылья
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komsy ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/tsentr-m- ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... f;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... acb9f6063f
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:11

  Serg-ik написав:даже фильтровать не надо, просто открыл Киев
Продавцы воспряли духом, у них- крылья
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komsy ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/tsentr-m- ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... f;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... acb9f6063f

Дорожай? Но для дешевея еще не время. Зрадио подарил продавцам полтора года.
airmax78
 
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  #<1 ... 5496549754985499
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