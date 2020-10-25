RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5496549754985499>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:50

  airmax78 написав:Libo на днях одни из лучших паркетчиков города начинают заливку основания под дубовый паркет в вашей будущей кватире. Заметьте, не левые мастера с ОЛХ за 3 копейки и так сойдет. А укладчики паркета сами под себя. Потому что так правильно. Не спешите с покупкой. До Нового года я закончу. Эстет с Поэтом всегда смогут договориться.


Скидывай данные и фотки и уже начинаю ерошить свой пыптик. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8507
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4059 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:57

  Libo написав:
  airmax78 написав:Libo на днях одни из лучших паркетчиков города начинают заливку основания под дубовый паркет в вашей будущей кватире. Заметьте, не левые мастера с ОЛХ за 3 копейки и так сойдет. А укладчики паркета сами под себя. Потому что так правильно. Не спешите с покупкой. До Нового года я закончу. Эстет с Поэтом всегда смогут договориться.


Скидывай данные и фотки и уже начинаю ерошить свой пыптик. :lol:

Головне тепер, щоб жінка airmax78 не відірвала йому пыптик за продаж прелесці...
change_pm
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:02

  change_pm написав:
  Libo написав:
  airmax78 написав:Libo на днях одни из лучших паркетчиков города начинают заливку основания под дубовый паркет в вашей будущей кватире. Заметьте, не левые мастера с ОЛХ за 3 копейки и так сойдет. А укладчики паркета сами под себя. Потому что так правильно. Не спешите с покупкой. До Нового года я закончу. Эстет с Поэтом всегда смогут договориться.


Скидывай данные и фотки и уже начинаю ерошить свой пыптик. :lol:

Головне тепер, щоб жінка airmax78 не відірвала йому пыптик за продаж прелесці...

Мне нужно во что бы то ни стало доказать ЮреТ, что он ошибался. Ради этого я готов пожертвовать пыптиком.
airmax78
 
Повідомлень: 36467
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:12

  airmax78 написав:..
Мне нужно во что бы то ни стало доказать ЮреТ, что он ошибался. Ради этого я готов пожертвовать пыптиком.

Ох уж эти амбиции - что-то доказывать человеку, которого не видел и никогда не увидишь. Жизнь в матрице к добру не приведет.
Хотя как сказать? - смотря сколько за прелесть готовы откашлять )))
sequence
 
Повідомлень: 4158
З нами з: 29.12.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:43

Долярчик успел взять "дешевую" ипотеку (под 14,5% :) ), кто знает? А то, как тут любят говорить, будеттолькодорожать))) Минфин с августа поднял ставку по длинным ОВГЗ уже больше, чем на 1 п.п., но спроса все равно нет... Девальвационные ожидания растут, и банки не будут формировать на свою голову убыточные ипотечные портфели. Зеленский и Шмыгаль, кстати, тоже с сентября замолчали - даже пиариться на этом не хотят...

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7994
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1459 раз.
Подякували: 3289 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:47

zРадио
Мы все верим в ипотеку под 5-7%!
Разве что Флаю, как Новому Лендлорду, выкатят 9% в гривне, но это же макс... макс... макс... максимум! 8)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10075
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 2835 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:08

даже фильтровать не надо, просто открыл Киев
Продавцы воспряли духом, у них- крылья
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komsy ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/tsentr-m- ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... f;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... acb9f6063f
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11371
З нами з: 10.06.11
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:11

  Serg-ik написав:даже фильтровать не надо, просто открыл Киев
Продавцы воспряли духом, у них- крылья
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komsy ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/tsentr-m- ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... f;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... acb9f6063f

Дорожай? Но для дешевея еще не время. Зрадио подарил продавцам полтора года.
airmax78
 
Повідомлень: 36467
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:20

  airmax78 написав:..
Дорожай? Но для дешевея еще не время. Зрадио подарил продавцам полтора года.

Так несерьезно. У Сержа дети скоро достигнут половозрелого возраста, а он все на форуме шаройопится. Нужно, попросить местную провидицу Пифию сванговать быстрый и жОсткий дешевей. Флай что-то знает: если какого-то президента в США выберут, то КРЖН будет то ли быстрее дорожать, то ли быстрее дешеветь, то ли боковик. 33/33/33%
sequence
 
Повідомлень: 4158
З нами з: 29.12.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Флай что-то знает: если какого-то президента в США выберут, то КРЖН будет то ли быстрее дорожать, то ли быстрее дешеветь, то ли боковик. 33/33/33%

а надо 69% :-)
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11371
З нами з: 10.06.11
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5496549754985499>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Richi і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1941, 1942, 1943
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19423 3236190
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 00:26
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19599
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229535
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18781)
28.10.2020 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.