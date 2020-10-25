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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:12
zРадио
Дальше будет хуже, не переживайте
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Додано: Сер 28 жов, 2020 15:28
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Додано: Сер 28 жов, 2020 15:32
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Если уже тратишь деньги на хороший ремонт - за этим надо следить, чтобы потом не удивляться, почему при продаже ремонт не окупается.
Хороший ремонт никогда не окупается.
Значит это не очень хороший ремонт.
Дети, свадьба, похороны и ремонт - не окупаются.
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Richi
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