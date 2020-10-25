RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5496549754985499

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:12

zРадио
Дальше будет хуже, не переживайте
GeletBayreuth
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:28

  Serg-ik написав:даже фильтровать не надо, просто открыл Киев
Продавцы воспряли духом, у них- крылья
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komsy ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/tsentr-m- ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... f;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... acb9f6063f

Один дешевей против четырёх дорожаев:
https://ua.m2bomber.com/obj/670786155/v ... k-kvartiru
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3971
З нами з: 19.09.10
Подякував: 666 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:32

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Если уже тратишь деньги на хороший ремонт - за этим надо следить, чтобы потом не удивляться, почему при продаже ремонт не окупается.

Хороший ремонт никогда не окупается.

Значит это не очень хороший ремонт.

Дети, свадьба, похороны и ремонт - не окупаются. :)
Richi
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 25.09.08
Подякував: 710 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:31

За крок до перевороту думок ©

  zРадио написав:Долярчик успел взять "дешевую" ипотеку (под 14,5% ), кто знает?

Ні, так як вибрав 4-й варіант!

А всі варіанти такі:
1) Взяти готову однуху в іпотеку/зробити ремонт/здавати в оренду - далі кайфувати! :) (але це дорого! )

2) Взяти в іпотеку однуху в недобудованому з доставкою ключів через пів року-рік/зробити ремонт/здавати в оренду - далі кайфувати!

3) Взяти в іпотеку ДВІ малих однухи в недобудованому з доставкою ключів через пів року-рік/зробити ремонт/здавати в оренду - кайфувати, а через ~ 4р.,коли ціни відштовхнуться від дна і трохи(чи дуже) виростуть - продати одну і погасити повністю всю іпотеку - далі кайфувати! (тут теж напряжно, хоч я б і ризикнув, але не хочу ризикувати дітьми і жінкою з з/п в 200дол/міс, яка навіть, іпотечний місячний платіж не перекриє, якщо раптом з моєю роботою/здоров'ям відбудуться зміни) :roll:

4)...

А 4-й варіант, який я вибрав, розкажу вже в кінці року!

Так що далі - найцікавішше!
Не перемикайтесь! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8801
З нами з: 19.10.15
Подякував: 544 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:01

  Richi написав:Дети, свадьба, похороны и ремонт - не окупаются. :)


Ремонт - это процесс для получения удовольствия заказчиком. Много неожиданных и ярких эмоций. Плюс дорого, если ремонт хороший. Поэтому еще долго есть что вспомнить. Поэтому мы так ценим ремонт.

Беда в том, что покупатель созерцает его совершенно равнодушно и предполагает, что делался он мастерами с ОЛХ, а плитка - это китайская подделка итальянского бренда, положенная на СМ11 даже на теплый пол, под ней нет гидроизоляции, а гипсокартонный потолок пойдет трещинами при прыжках детей этажем выше.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3539
З нами з: 14.03.06
Подякував: 233 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:01

  Долярчик написав:
  zРадио написав:Долярчик успел взять "дешевую" ипотеку (под 14,5% ), кто знает?

Ні, так як вибрав 4-й варіант!

4)...

А 4-й варіант, який я вибрав, розкажу вже в кінці року!


Вирішили повернутися жити до тещі, а свою хату здавати і кайфувати?
kyk
 
Повідомлень: 914
З нами з: 24.01.12
Подякував: 122 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5496549754985499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1941, 1942, 1943
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19423 3236312
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 00:26
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19599
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229537
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3480)
28.10.2020 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.