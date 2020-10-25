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Дальше будет хуже, не переживайте
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:28
Один дешевей против четырёх дорожаев:
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:32
Дети, свадьба, похороны и ремонт - не окупаются.
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:31
За крок до перевороту думок ©
Ні, так як вибрав 4-й варіант!
А всі варіанти такі:
1) Взяти готову однуху в іпотеку/зробити ремонт/здавати в оренду - далі кайфувати! (але це дорого! )
2) Взяти в іпотеку однуху в недобудованому з доставкою ключів через пів року-рік/зробити ремонт/здавати в оренду - далі кайфувати!
3) Взяти в іпотеку ДВІ малих однухи в недобудованому з доставкою ключів через пів року-рік/зробити ремонт/здавати в оренду - кайфувати, а через ~ 4р.,коли ціни відштовхнуться від дна і трохи(чи дуже) виростуть - продати одну і погасити повністю всю іпотеку - далі кайфувати! (тут теж напряжно, хоч я б і ризикнув, але не хочу ризикувати дітьми і жінкою з з/п в 200дол/міс, яка навіть, іпотечний місячний платіж не перекриє, якщо раптом з моєю роботою/здоров'ям відбудуться зміни)
4)...
А 4-й варіант, який я вибрав, розкажу вже в кінці року!
Так що далі - найцікавішше!
Не перемикайтесь!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:01
Ремонт - это процесс для получения удовольствия заказчиком. Много неожиданных и ярких эмоций. Плюс дорого, если ремонт хороший. Поэтому еще долго есть что вспомнить. Поэтому мы так ценим ремонт.
Беда в том, что покупатель созерцает его совершенно равнодушно и предполагает, что делался он мастерами с ОЛХ, а плитка - это китайская подделка итальянского бренда, положенная на СМ11 даже на теплый пол, под ней нет гидроизоляции, а гипсокартонный потолок пойдет трещинами при прыжках детей этажем выше.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:01
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лендлорды, учитесь товар толкать...
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:23
Не, ну что это такое - на рынке ажиотаж и дорожай, а тут прелесть устала от одиночества и тишины, просит ее спасти Да от свиданий (просмотров) и богатых ухажеров (покупанов с деньгами) она должна была устать Эх, Екатерина...
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:29
В целом по рынку без изменений - Печерский и Шевченковский районы продолжают падать (вероятно, за счет средне-высокого сегмента), остальные флэтят (вероятно, за счет стабильного спроса в низком сегменте), ПОХ и Голосуха дорожают на исключении аркадовских недостроев из баз объектов
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:38
Американцы массово оплачивают аренду кредитками. И тут 2 вопроса - через сколько месяцев закончатся лимиты, и что потом? На КРЖН, наверно, если такое и есть, то в качестве экзотики. С учетом наших ставок кредиткой можно разве что подлатать бюджет до зарплаты за счет льготных дней... У нас зато есть собственный "инструмент" - заначки. И там актуальны те же 2 вопроса...
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