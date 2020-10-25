adeges написав:
Ремонт - это процесс для получения удовольствия заказчиком. Много неожиданных и ярких эмоций. Плюс дорого, если ремонт хороший. Поэтому еще долго есть что вспомнить. Поэтому мы так ценим ремонт.
Беда в том, что покупатель созерцает его совершенно равнодушно и предполагает, что делался он мастерами с ОЛХ, а плитка - это китайская подделка итальянского бренда, положенная на СМ11 даже на теплый пол, под ней нет гидроизоляции, а гипсокартонный потолок пойдет трещинами при прыжках детей этажем выше.
Такому покупателю мы скажем давай досвидания. На самом деле то, что вы перечислили это копейки и экономить на этом глупо. А уровень проведенных работ - его видно и любой мало-мальский специалист понимает что перед ним: продукт мастеров с ОЛХ из самых дешевых материалов, или что-то нормальное.