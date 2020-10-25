Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Дети, свадьба, похороны и ремонт - не окупаются.
Ремонт - это процесс для получения удовольствия заказчиком. Много неожиданных и ярких эмоций. Плюс дорого, если ремонт хороший. Поэтому еще долго есть что вспомнить. Поэтому мы так ценим ремонт.
Беда в том, что покупатель созерцает его совершенно равнодушно и предполагает, что делался он мастерами с ОЛХ, а плитка - это китайская подделка итальянского бренда, положенная на СМ11 даже на теплый пол, под ней нет гидроизоляции, а гипсокартонный потолок пойдет трещинами при прыжках детей этажем выше.
Такому покупателю мы скажем давай досвидания. На самом деле то, что вы перечислили это копейки и экономить на этом глупо. А уровень проведенных работ - его видно и любой мало-мальский специалист понимает что перед ним: продукт мастеров с ОЛХ из самых дешевых материалов, или что-то нормальное.
zРадио написав:Американцы массово оплачивают аренду кредитками. И тут 2 вопроса - через сколько месяцев закончатся лимиты, и что потом? На КРЖН, наверно, если такое и есть, то в качестве экзотики. С учетом наших ставок кредиткой можно разве что подлатать бюджет до зарплаты за счет льготных дней... У нас зато есть собственный "инструмент" - заначки. И там актуальны те же 2 вопроса…
Ну, там чекають стимулів, чеків і так далі. Ви в курсі )))
Тому, якщо стимули таки прийдуть, то все буде ОК. А якщо не прийдуть стимули до грудня, то буде ОЙ! (я думаю, що навряд чи прийдуть, і навіть в січні не факт, що будуть).
Такое дело - после повышения минималки номинальная средняя зарплата за сентябрь по стране в целом на 4,8% выше мартовского докризисного уровня (привет, инфляция, но не будем о ней на этой ветке), а по Киеву - все еще на 4% ниже него. Что скажут гуры "трех законов Трибеки"?
А 4-й варіант, який я вибрав, розкажу вже в кінці року!
Так що далі - найцікавішше! Не перемикайтесь!
Надеюсь, это не "инвестиции" в очередную финансовую пирамиду?
Та ні, все стосується тільки нерухомості!
Хоча, так кортить втнути 3-й варіант!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zРадио написав:Такое дело - после повышения минималки номинальная средняя зарплата за сентябрь по стране в целом на 4,8% выше мартовского докризисного уровня (привет, инфляция, но не будем о ней на этой ветке), а по Киеву - все еще на 4% ниже него. Что скажут гуры "трех законов Трибеки"?
Минимальщики квартиры в Киеве не покупают. На цены не влияет. Знаю компании, которые за последние пол-года оптимизировали налоги с заработной платы, подрезав белую часть и увеличив толщину конверта. А вот решение Конституционного Суда по поводу деклараций киевские застройщики встречают криками "Браво!", "Бис!" и "Ура!"
В целом по рынку без изменений - Печерский и Шевченковский районы продолжают падать (вероятно, за счет средне-высокого сегмента), остальные флэтят (вероятно, за счет стабильного спроса в низком сегменте), ПОХ и Голосуха дорожают на исключении аркадовских недостроев из баз объектов
Вы действительно уверены в том что 2 жк играют такую большую роль в 2 самых больших районах Киева?
antey1969 написав:Минимальщики квартиры в Киеве не покупают. На цены не влияет. Знаю компании, которые за последние пол-года оптимизировали налоги с заработной платы, подрезав белую часть и увеличив толщину конверта. А вот решение Конституционного Суда по поводу деклараций киевские застройщики встречают криками "Браво!", "Бис!" и "Ура!"
Минималка подтягивает и тарифную сетку, а 2 самых бысрорастущих сегмента по средним зарплатам - это медицина и образование. В образовании сентябрь/август вообще прирост 24%. Рост государственных расходов при дефицитном бюджете на цены очень влияет, поскольку это эмиссия.