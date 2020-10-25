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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5497549854995500

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:41

  adeges написав:
  Richi написав:Дети, свадьба, похороны и ремонт - не окупаются. :)


Ремонт - это процесс для получения удовольствия заказчиком. Много неожиданных и ярких эмоций. Плюс дорого, если ремонт хороший. Поэтому еще долго есть что вспомнить. Поэтому мы так ценим ремонт.

Беда в том, что покупатель созерцает его совершенно равнодушно и предполагает, что делался он мастерами с ОЛХ, а плитка - это китайская подделка итальянского бренда, положенная на СМ11 даже на теплый пол, под ней нет гидроизоляции, а гипсокартонный потолок пойдет трещинами при прыжках детей этажем выше.

Такому покупателю мы скажем давай досвидания. На самом деле то, что вы перечислили это копейки и экономить на этом глупо. А уровень проведенных работ - его видно и любой мало-мальский специалист понимает что перед ним: продукт мастеров с ОЛХ из самых дешевых материалов, или что-то нормальное.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:17

  zРадио написав:Американцы массово оплачивают аренду кредитками. И тут 2 вопроса - через сколько месяцев закончатся лимиты, и что потом? На КРЖН, наверно, если такое и есть, то в качестве экзотики. С учетом наших ставок кредиткой можно разве что подлатать бюджет до зарплаты за счет льготных дней... У нас зато есть собственный "инструмент" - заначки. И там актуальны те же 2 вопроса…

Ну, там чекають стимулів, чеків і так далі. Ви в курсі )))

Тому, якщо стимули таки прийдуть, то все буде ОК.
А якщо не прийдуть стимули до грудня, то буде ОЙ! (я думаю, що навряд чи прийдуть, і навіть в січні не факт, що будуть).
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:31

Такое дело - после повышения минималки номинальная средняя зарплата за сентябрь по стране в целом на 4,8% выше мартовского докризисного уровня (привет, инфляция, но не будем о ней на этой ветке), а по Киеву - все еще на 4% ниже него. Что скажут гуры "трех законов Трибеки"?

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/131.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:
  Долярчик написав:
4)...

А 4-й варіант, який я вибрав, розкажу вже в кінці року!

Так що далі - найцікавішше!
Не перемикайтесь! :mrgreen:


Надеюсь, это не "инвестиции" в очередную финансовую пирамиду? :lol:

:mrgreen:
Та ні, все стосується тільки нерухомості! 8)

Хоча, так кортить втнути 3-й варіант! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:09

  zРадио написав:Такое дело - после повышения минималки номинальная средняя зарплата за сентябрь по стране в целом на 4,8% выше мартовского докризисного уровня (привет, инфляция, но не будем о ней на этой ветке), а по Киеву - все еще на 4% ниже него. Что скажут гуры "трех законов Трибеки"?

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/131.pdf

Минимальщики квартиры в Киеве не покупают. На цены не влияет. Знаю компании, которые за последние пол-года оптимизировали налоги с заработной платы, подрезав белую часть и увеличив толщину конверта.
А вот решение Конституционного Суда по поводу деклараций киевские застройщики встречают криками "Браво!", "Бис!" и "Ура!"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:12

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:даже фильтровать не надо, просто открыл Киев
Продавцы воспряли духом, у них- крылья
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komsy ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/tsentr-m- ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... f;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... acb9f6063f


В целом по рынку без изменений - Печерский и Шевченковский районы продолжают падать (вероятно, за счет средне-высокого сегмента), остальные флэтят (вероятно, за счет стабильного спроса в низком сегменте), ПОХ и Голосуха дорожают на исключении аркадовских недостроев из баз объектов

Вы действительно уверены в том что 2 жк играют такую большую роль в 2 самых больших районах Киева?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:20

  antey1969 написав:Минимальщики квартиры в Киеве не покупают. На цены не влияет. Знаю компании, которые за последние пол-года оптимизировали налоги с заработной платы, подрезав белую часть и увеличив толщину конверта.
А вот решение Конституционного Суда по поводу деклараций киевские застройщики встречают криками "Браво!", "Бис!" и "Ура!"


Минималка подтягивает и тарифную сетку, а 2 самых бысрорастущих сегмента по средним зарплатам - это медицина и образование. В образовании сентябрь/август вообще прирост 24%. Рост государственных расходов при дефицитном бюджете на цены очень даже влияет, поскольку это эмиссия
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:27

  Kostia написав:Вы действительно уверены в том что 2 жк играют такую большую роль в 2 самых больших районах Киева?


Два больших ЖК - добавляйте. Пострадавших инвесторов Аркады 12,5 тыс - это огромное количество квартир, часть которых изначально покупалась на перепродажу, а часть - для жизни, но с заморозкой стройки переуступалась с целью уменьшения ущерба. С введением временной администрации весь этот вал перестал быть объектом купле-продажи. Объявления потихоньку вычищаются из баз, и статистически наблюдается рост средней цены вследствие уменьшения дешевого предложения. Не вижу других причин для роста цен именно в этих районах при отсутствии роста, или даже снижении цен в остальных
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  #<1 ... 5497549854995500
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