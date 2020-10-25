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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5498549955005501>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:41

  adeges написав:
  Richi написав:Дети, свадьба, похороны и ремонт - не окупаются. :)


Ремонт - это процесс для получения удовольствия заказчиком. Много неожиданных и ярких эмоций. Плюс дорого, если ремонт хороший. Поэтому еще долго есть что вспомнить. Поэтому мы так ценим ремонт.

Беда в том, что покупатель созерцает его совершенно равнодушно и предполагает, что делался он мастерами с ОЛХ, а плитка - это китайская подделка итальянского бренда, положенная на СМ11 даже на теплый пол, под ней нет гидроизоляции, а гипсокартонный потолок пойдет трещинами при прыжках детей этажем выше.

Такому покупателю мы скажем давай досвидания. На самом деле то, что вы перечислили это копейки и экономить на этом глупо. А уровень проведенных работ - его видно и любой мало-мальский специалист понимает что перед ним: продукт мастеров с ОЛХ из самых дешевых материалов, или что-то нормальное.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:17

  zРадио написав:Американцы массово оплачивают аренду кредитками. И тут 2 вопроса - через сколько месяцев закончатся лимиты, и что потом? На КРЖН, наверно, если такое и есть, то в качестве экзотики. С учетом наших ставок кредиткой можно разве что подлатать бюджет до зарплаты за счет льготных дней... У нас зато есть собственный "инструмент" - заначки. И там актуальны те же 2 вопроса…

Ну, там чекають стимулів, чеків і так далі. Ви в курсі )))

Тому, якщо стимули таки прийдуть, то все буде ОК.
А якщо не прийдуть стимули до грудня, то буде ОЙ! (я думаю, що навряд чи прийдуть, і навіть в січні не факт, що будуть).
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:31

Такое дело - после повышения минималки номинальная средняя зарплата за сентябрь по стране в целом на 4,8% выше мартовского докризисного уровня (привет, инфляция, но не будем о ней на этой ветке), а по Киеву - все еще на 4% ниже него. Что скажут гуры "трех законов Трибеки"?

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/131.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:
  Долярчик написав:
4)...

А 4-й варіант, який я вибрав, розкажу вже в кінці року!

Так що далі - найцікавішше!
Не перемикайтесь! :mrgreen:


Надеюсь, это не "инвестиции" в очередную финансовую пирамиду? :lol:

:mrgreen:
Та ні, все стосується тільки нерухомості! 8)

Хоча, так кортить втнути 3-й варіант! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:09

  zРадио написав:Такое дело - после повышения минималки номинальная средняя зарплата за сентябрь по стране в целом на 4,8% выше мартовского докризисного уровня (привет, инфляция, но не будем о ней на этой ветке), а по Киеву - все еще на 4% ниже него. Что скажут гуры "трех законов Трибеки"?

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/131.pdf

Минимальщики квартиры в Киеве не покупают. На цены не влияет. Знаю компании, которые за последние пол-года оптимизировали налоги с заработной платы, подрезав белую часть и увеличив толщину конверта.
А вот решение Конституционного Суда по поводу деклараций киевские застройщики встречают криками "Браво!", "Бис!" и "Ура!"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:12

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:даже фильтровать не надо, просто открыл Киев
Продавцы воспряли духом, у них- крылья
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komsy ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/tsentr-m- ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... f;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... acb9f6063f


В целом по рынку без изменений - Печерский и Шевченковский районы продолжают падать (вероятно, за счет средне-высокого сегмента), остальные флэтят (вероятно, за счет стабильного спроса в низком сегменте), ПОХ и Голосуха дорожают на исключении аркадовских недостроев из баз объектов

Вы действительно уверены в том что 2 жк играют такую большую роль в 2 самых больших районах Киева?
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:20

  antey1969 написав:Минимальщики квартиры в Киеве не покупают. На цены не влияет. Знаю компании, которые за последние пол-года оптимизировали налоги с заработной платы, подрезав белую часть и увеличив толщину конверта.
А вот решение Конституционного Суда по поводу деклараций киевские застройщики встречают криками "Браво!", "Бис!" и "Ура!"


Минималка подтягивает и тарифную сетку, а 2 самых бысрорастущих сегмента по средним зарплатам - это медицина и образование. В образовании сентябрь/август вообще прирост 24%. Рост государственных расходов при дефицитном бюджете на цены очень даже влияет, поскольку это эмиссия
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:27

  Kostia написав:Вы действительно уверены в том что 2 жк играют такую большую роль в 2 самых больших районах Киева?


Два больших ЖК - добавляйте. Пострадавших инвесторов Аркады 12,5 тыс - это огромное количество квартир, часть которых изначально покупалась на перепродажу, а часть - для жизни, но с заморозкой стройки переуступалась с целью уменьшения ущерба. С введением временной администрации весь этот вал перестал быть объектом купле-продажи. Объявления потихоньку вычищаются из баз, и статистически наблюдается рост средней цены вследствие уменьшения дешевого предложения. Не вижу других причин для роста цен именно в этих районах при отсутствии роста, или даже снижении цен в остальных
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:45

  zРадио написав:
  Kostia написав:Вы действительно уверены в том что 2 жк играют такую большую роль в 2 самых больших районах Киева?


Два больших ЖК - добавляйте. Пострадавших инвесторов Аркады 12,5 тыс - это огромное количество квартир, часть которых изначально покупалась на перепродажу, а часть - для жизни, но с заморозкой стройки переуступалась с целью уменьшения ущерба. С введением временной администрации весь этот вал перестал быть объектом купле-продажи. Объявления потихоньку вычищаются из баз, и статистически наблюдается рост средней цены вследствие уменьшения дешевого предложения. Не вижу других причин для роста цен именно в этих районах при отсутствии роста, или даже снижении цен в остальных

2 объекта не могут играть большую роль на 2 самых больших района самого большого города Украины как ни крути. Но главное даже не это. Объявления никуда не ушли, наоборот, ещё больше инвесторов выкинули на продажу, даже те, кто покупал для себя и цены они делают ниже как раз из-за проблем с аркадой.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:00

  Kostia написав:2 объекта не могут играть большую роль на 2 самых больших района самого большого города Украины как ни крути. Но главное даже не это. Объявления никуда не ушли, наоборот, ещё больше инвесторов выкинули на продажу, даже те, кто покупал для себя и цены они делают ниже как раз из-за проблем с аркадой.


Зачем вы делитесь домыслами, не удосужившись ознакомиться с базовой информацией? После введения в банк временной администрации переуступки НЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ. Других способов перехода права требования НЕ СУЩЕСТВУЕТ
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