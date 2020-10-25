Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:2 объекта не могут играть большую роль на 2 самых больших района самого большого города Украины как ни крути. Но главное даже не это. Объявления никуда не ушли, наоборот, ещё больше инвесторов выкинули на продажу, даже те, кто покупал для себя и цены они делают ниже как раз из-за проблем с аркадой.
Зачем вы делитесь домыслами, не удосужившись ознакомиться с базовой информацией? После введения в банк временной администрации переуступки НЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ. Других способов перехода права требования НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Тут мог ошибиться, но все равно первый пункт все ваши домыслы разбивает