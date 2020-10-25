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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5498549955005501

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:17

  zРадио написав:
  Kostia написав:2 объекта не могут играть большую роль на 2 самых больших района самого большого города Украины как ни крути. Но главное даже не это. Объявления никуда не ушли, наоборот, ещё больше инвесторов выкинули на продажу, даже те, кто покупал для себя и цены они делают ниже как раз из-за проблем с аркадой.


Зачем вы делитесь домыслами, не удосужившись ознакомиться с базовой информацией? После введения в банк временной администрации переуступки НЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ. Других способов перехода права требования НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Тут мог ошибиться, но все равно первый пункт все ваши домыслы разбивает
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:31

  Kostia написав:Тут мог ошибиться, но все равно первый пункт все ваши домыслы разбивает


Что там он разбивает :lol: Вы не написали ничего, кроме "такого не может быть".

А вот вам пища для ума:
весь Подольский район - 1407 квартир на продажу. А один Варшавский - 277 из них ))) Это 20% всего предложения.

Готовы дальше спорить, или признаете и вторую ошибку за собой?

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... t_id%5D=13
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... t_id%5D=13
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 05:24

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  Richi написав:Дети, свадьба, похороны и ремонт - не окупаются. :)


Ремонт - это процесс для получения удовольствия заказчиком. Много неожиданных и ярких эмоций. Плюс дорого, если ремонт хороший. Поэтому еще долго есть что вспомнить. Поэтому мы так ценим ремонт.

Беда в том, что покупатель созерцает его совершенно равнодушно и предполагает, что делался он мастерами с ОЛХ, а плитка - это китайская подделка итальянского бренда, положенная на СМ11 даже на теплый пол, под ней нет гидроизоляции, а гипсокартонный потолок пойдет трещинами при прыжках детей этажем выше.

Такому покупателю мы скажем давай досвидания. На самом деле то, что вы перечислили это копейки и экономить на этом глупо. А уровень проведенных работ - его видно и любой мало-мальский специалист понимает что перед ним: продукт мастеров с ОЛХ из самых дешевых материалов, или что-то нормальное.


На полном серьезе рекомендую фоTо-відеофіксіроваTь пріменяемые маTеріалы для будущей продажі.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 05:26

  change_pm написав:
  zРадио написав:Американцы массово оплачивают аренду кредитками. И тут 2 вопроса - через сколько месяцев закончатся лимиты, и что потом? На КРЖН, наверно, если такое и есть, то в качестве экзотики. С учетом наших ставок кредиткой можно разве что подлатать бюджет до зарплаты за счет льготных дней... У нас зато есть собственный "инструмент" - заначки. И там актуальны те же 2 вопроса…

Ну, там чекають стимулів, чеків і так далі. Ви в курсі )))

Тому, якщо стимули таки прийдуть, то все буде ОК.
А якщо не прийдуть стимули до грудня, то буде ОЙ! (я думаю, що навряд чи прийдуть, і навіть в січні не факт, що будуть).


вроде как вопрос прікрылі. Не буде кіна.
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