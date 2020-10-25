Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Kostia написав:2 объекта не могут играть большую роль на 2 самых больших района самого большого города Украины как ни крути. Но главное даже не это. Объявления никуда не ушли, наоборот, ещё больше инвесторов выкинули на продажу, даже те, кто покупал для себя и цены они делают ниже как раз из-за проблем с аркадой.
Зачем вы делитесь домыслами, не удосужившись ознакомиться с базовой информацией? После введения в банк временной администрации переуступки НЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ. Других способов перехода права требования НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Тут мог ошибиться, но все равно первый пункт все ваши домыслы разбивает
Richi написав:Дети, свадьба, похороны и ремонт - не окупаются.
Ремонт - это процесс для получения удовольствия заказчиком. Много неожиданных и ярких эмоций. Плюс дорого, если ремонт хороший. Поэтому еще долго есть что вспомнить. Поэтому мы так ценим ремонт.
Беда в том, что покупатель созерцает его совершенно равнодушно и предполагает, что делался он мастерами с ОЛХ, а плитка - это китайская подделка итальянского бренда, положенная на СМ11 даже на теплый пол, под ней нет гидроизоляции, а гипсокартонный потолок пойдет трещинами при прыжках детей этажем выше.
Такому покупателю мы скажем давай досвидания. На самом деле то, что вы перечислили это копейки и экономить на этом глупо. А уровень проведенных работ - его видно и любой мало-мальский специалист понимает что перед ним: продукт мастеров с ОЛХ из самых дешевых материалов, или что-то нормальное.
На полном серьезе рекомендую фоTо-відеофіксіроваTь пріменяемые маTеріалы для будущей продажі.
zРадио написав:Американцы массово оплачивают аренду кредитками. И тут 2 вопроса - через сколько месяцев закончатся лимиты, и что потом? На КРЖН, наверно, если такое и есть, то в качестве экзотики. С учетом наших ставок кредиткой можно разве что подлатать бюджет до зарплаты за счет льготных дней... У нас зато есть собственный "инструмент" - заначки. И там актуальны те же 2 вопроса…
Ну, там чекають стимулів, чеків і так далі. Ви в курсі )))
Тому, якщо стимули таки прийдуть, то все буде ОК. А якщо не прийдуть стимули до грудня, то буде ОЙ! (я думаю, що навряд чи прийдуть, і навіть в січні не факт, що будуть).
Не, ну что это такое - на рынке ажиотаж и дорожай, а тут прелесть устала от одиночества и тишины, просит ее спасти Да от свиданий (просмотров) и богатых ухажеров (покупанов с деньгами) она должна была устать Эх, Екатерина...
Проверил ваши данные на примере эврики на олх. Объявлений по эврике (в т. ч. переуступка недостроя по бросовым ценам) очень много. Данный факт говорит о том, что эврика в голосеевском районе наоборот занижает общую цену м2.
airmax78 написав:уровень проведенных работ - его видно и любой мало-мальский специалист понимает что перед ним: продукт мастеров с ОЛХ из самых дешевых материалов, или что-то нормальное.
если дешёвые материалы, то у нормального специалиста сразу руки кривыми становятся?
Редко когда на монтаж дешевых материалов нанимают дорогих мастеров. "Дорогой мастер" в данном случае синоним "хороший мастер". Поэтому уровень отделочных материалов - это как один из индикаторов общей стоимости ремонта.