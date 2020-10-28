|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:57
antey1969 написав:
Хватает примеров, когда "дорогой" мастер новостроя вдруг резко становится "недорогим" на хруще
"Голод - краща приправа" (Арістотель)
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21679
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1247 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:01
airmax78 написав:
Редко когда на монтаж дешевых материалов нанимают дорогих мастеров. "Дорогой мастер" в данном случае синоним "хороший мастер". Поэтому уровень отделочных материалов - это как один из индикаторов общей стоимости ремонта.
Смотрите на инструмент мастера.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5126
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 711 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:06
UA написав:
Смотрите на инструмент мастера.
на днях посмотрел видео про батл плиткорезов ( Земсков
).При наличии инструмента любой "так себе мастер" становится волшебником в плане подрезки плитки под 45 градусов.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11375
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 1074 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:15
Serg-ik написав: UA написав:
Смотрите на инструмент мастера.
на днях посмотрел видео про батл плиткорезов ( Земсков
).При наличии инструмента любой "так себе мастер" становится волшебником в плане подрезки плитки под 45 градусов.
Суровые мастера с ОЛХ режут плитку под 45 градусов болгаркой
Возможно кто то не знал. На ОЛХ в основном объявления не от мастеров, а от посредников.
Как правило посредники находят исполнителей в хостелах.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5126
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 711 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:22
UA написав:
Суровые мастера с ОЛХ режут плитку под 45 градусов болгаркой
Возможно кто то не знал. На ОЛХ в основном объявления не от мастеров, а от посредников.
Как правило посредники находят исполнителей в хостелах.
Влад научился таких отсеивать.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36473
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4346 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik
, stm
і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19428
|3236984
|
Чет 29 жов, 2020 12:06
Bolt
|
|7
|19603
|
|
|129
|229554
|
|