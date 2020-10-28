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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5499550055015502

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:57

  antey1969 написав:Хватает примеров, когда "дорогой" мастер новостроя вдруг резко становится "недорогим" на хруще

"Голод - краща приправа" (Арістотель)
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:01

  airmax78 написав:Редко когда на монтаж дешевых материалов нанимают дорогих мастеров. "Дорогой мастер" в данном случае синоним "хороший мастер". Поэтому уровень отделочных материалов - это как один из индикаторов общей стоимости ремонта.

Смотрите на инструмент мастера.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Смотрите на инструмент мастера.

на днях посмотрел видео про батл плиткорезов ( Земсков :-) ).При наличии инструмента любой "так себе мастер" становится волшебником в плане подрезки плитки под 45 градусов.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:15

  Serg-ik написав:
  UA написав:Смотрите на инструмент мастера.

на днях посмотрел видео про батл плиткорезов ( Земсков :-) ).При наличии инструмента любой "так себе мастер" становится волшебником в плане подрезки плитки под 45 градусов.

Суровые мастера с ОЛХ режут плитку под 45 градусов болгаркой :mrgreen:
Возможно кто то не знал. На ОЛХ в основном объявления не от мастеров, а от посредников.
Как правило посредники находят исполнителей в хостелах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:22

  UA написав:Суровые мастера с ОЛХ режут плитку под 45 градусов болгаркой :mrgreen:
Возможно кто то не знал. На ОЛХ в основном объявления не от мастеров, а от посредников.
Как правило посредники находят исполнителей в хостелах.

Влад научился таких отсеивать.
airmax78
 
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