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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5499550055015502

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:22

  UA написав:Суровые мастера с ОЛХ режут плитку под 45 градусов болгаркой :mrgreen:
Возможно кто то не знал. На ОЛХ в основном объявления не от мастеров, а от посредников.
Как правило посредники находят исполнителей в хостелах.

Влад научился таких отсеивать.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:22

  Kostia написав:Проверил ваши данные на примере эврики на олх. Объявлений по эврике (в т. ч. переуступка недостроя по бросовым ценам) очень много. Данный факт говорит о том, что эврика в голосеевском районе наоборот занижает общую цену м2.

Вот примеры
Продажа 1к квартиры 37 м2, ЖК Эврика, дом №19
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... HIy7t.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/evrika-zh ... A0dWQ.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-1 ... DX01b.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... EzK0f.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-dv ... FNOwZ.html

Проверяйте данные перед тем как писать, на олх половина объявлений по эврике, если не больше, это недострой по бросовым ценам, он занижает общую цену района

Готовы извиниться за дезинформацию или дальше будете спорить?


Дешевая манипуляция, или плохое качество работы? Выбирайте сами)) Нашли "целых" 5 объявлений, вывод сделали про "половину предложения". А сколько было, когда переуступки, действительно, можно было сделать? Может быть 80%, 90%?, 95%? Вы посмотрели бы для начала соотношение, какое количество домов там сдано-несдано!

Но умничать лезете :oops: За извинениями пишите в Спортлото. У меня нет с ними проблем, когда оппонент, действительно, прав. А у вас, видимо, есть...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:23

Не выдержала ажиотажного спроса и поднятия цен :mrgreen:

В Киеве закрылась одна из старейших сетей пиццерий
https://nv.ua/biz/economics/solo-pizza- ... 19969.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:23

  zРадио написав:
  Kostia написав:Проверил ваши данные на примере эврики на олх. Объявлений по эврике (в т. ч. переуступка недостроя по бросовым ценам) очень много. Данный факт говорит о том, что эврика в голосеевском районе наоборот занижает общую цену м2.

Вот примеры
Продажа 1к квартиры 37 м2, ЖК Эврика, дом №19
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... HIy7t.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/evrika-zh ... A0dWQ.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-1 ... DX01b.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... EzK0f.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-dv ... FNOwZ.html

Проверяйте данные перед тем как писать, на олх половина объявлений по эврике, если не больше, это недострой по бросовым ценам, он занижает общую цену района

Готовы извиниться за дезинформацию или дальше будете спорить?


Дешевая манипуляция, или плохое качество работы? Выбирайте сами)) Нашли "целых" 5 объявлений, вывод сделали про "половину предложения". А сколько было, когда переуступки, действительно, можно было сделать? Может быть 80%, 90%?, 95%? Вы посмотрели бы для начала соотношение, какое количество домов там сдано-несдано!

Но умничать лезете :oops: За извинениями пишите в Спортлото. У меня нет с ними проблем, когда оппонент, действительно, прав. А у вас, видимо, есть...

Я скинул просто 5 для примера, вы требуете весь список?) тогда предоставьте точные данные по процентному соотношению кол-ва переуступок до указанного вами периода.
Вы утверждали что нет объявлений с переуступками по эврике и патриотике, я же зашёл на олх и вижу там великое множество (любой может зайти и убедиться, здесь кидать все ссылки нет
причин). Но свое балабольство вы к сожалению признать не хотите.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:28

  Kostia написав:Вы утверждали что нет объявлений с переуступками по эврике и патриотике, я же зашёл на олх и вижу там великое множество (любой может зайти и убедиться, здесь кидать все ссылки нет
причин). Но свое балабольство вы к сожалению признать не хотите.


Я писал, что базы объявлений вычищаются от таковых с аркадовскими переуступками. Будьте внимательней, и свое балабольство не выдавайте за мое...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:30

  zРадио написав:
  Kostia написав:Вы утверждали что нет объявлений с переуступками по эврике и патриотике, я же зашёл на олх и вижу там великое множество (любой может зайти и убедиться, здесь кидать все ссылки нет
причин). Но свое балабольство вы к сожалению признать не хотите.


Я писал, что базы объявлений вычищаются от таковых с аркадовскими переуступками. Будьте внимательней, и свое балабольство не выдавайте за мое...

Ніхто нічого спеціально не чистить в базах!

Ріелтори і бажаючі продати за переуступкою - при оплаті оголошень - можуть друкувати будь які об,яви.
Торпеди, заманухи, купівля-продаж слонів від ріелторів - все це є на ОЛХ, Авізо, Лун.уа і т.п. агрегаторах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:35

  Frant написав:
  zРадио написав:
  Kostia написав:Вы утверждали что нет объявлений с переуступками по эврике и патриотике, я же зашёл на олх и вижу там великое множество (любой может зайти и убедиться, здесь кидать все ссылки нет
причин). Но свое балабольство вы к сожалению признать не хотите.


Я писал, что базы объявлений вычищаются от таковых с аркадовскими переуступками. Будьте внимательней, и свое балабольство не выдавайте за мое...

Ніхто нічого спеціально не чистить в базах!

Ріелтори і бажаючі продати за переуступкою - при оплаті оголошень - можуть друкувати будь які об,яви.


Да, но переопубликовывать объявления, с которыми они не могут работать, можно разве что в рекламных целях. Звонки будут, а толку с них - нет. Тут даже ничего аналогичного предложить не получится. Плюс хозяева точно не будут держать объявления, чтобы им наяривали вхолостую
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київ - на третьому місці за забрудненістю повітря у світі
Київ уже другий день поспіль тримається у списку мегаполісів світу із найбруднішим повітрям.

Джерело: дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря, "Укрінформ"

Деталі: Станом на 10:30 ранку 29 жовтня Київ перебуває на 3-му місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря з індексом забруднення 159 при нормі у 50.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий".

Київ випереджають в антирейтингу лише індійська столиця Делі та пакистанський Лахор.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/29/7271635/
Интересно, в Лахоре и Дели тоже дорожай?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:45

:wink:
  zРадио написав:
  Serg-ik написав:даже фильтровать не надо, просто открыл Киев
Продавцы воспряли духом, у них- крылья
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komsy ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/tsentr-m- ... 4;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... f;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... acb9f6063f


В целом по рынку без изменений - Печерский и Шевченковский районы продолжают падать (вероятно, за счет средне-высокого сегмента), остальные флэтят (вероятно, за счет стабильного спроса в низком сегменте), ПОХ и Голосуха дорожают на исключении аркадовских недостроев из баз объектов

Вот ваша цитата, где вы балаболите об исключении недостроев из баз. То, что объявлений великое множество можно проверить на олх. А то, что вы говорите, что раньше их было больше а сейчас меньше-так вы это не подтверждаете ничем
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