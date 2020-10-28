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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5500550155025503

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:02

  BIGor написав:c бомбера
https://ua.m2bomber.com/stat/1755014/vi ... =flat-sell
Шевченковский район с августа прибавил больше 200 уе на метре.
Может baraka расскажет как идет подсчет?

У бараки есть алгоритм, который подчищает левак хоть чуть-чуть. У Зрадио этого алгоритма нет. Писать что Печерск и Шевченковский просели, а ПОХ растет при этом... ну... такое.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:05

  airmax78 написав:
  BIGor написав:c бомбера
https://ua.m2bomber.com/stat/1755014/vi ... =flat-sell
Шевченковский район с августа прибавил больше 200 уе на метре.
Может baraka расскажет как идет подсчет?

У бараки есть алгоритм, который подчищает левак хоть чуть-чуть. У Зрадио этого алгоритма нет. Писать что Печерск и Шевченковский просели, а ПОХ растет при этом... ну... такое.


Открой индекс Домика и сам посмотри. Да, и прежде, чем клеветать на Зрадио, удостоверься, что не переврал его ))) Я делал сравнение март-сентябрь, а не сентябрь-октябрь 8)

PS: а еще интересно, почему дорогое не может дешеветь, когда дешевое стоит на месте? Где здесь нарушение логики? Просто тебе не хочется, чтобы так было? Ну такое :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Писать что Печерск и Шевченковский просели, а ПОХ растет при этом... ну... такое.

Но ПОХ действительно растёт. Большинство продавцов воспряли духом и поставили какие-то нереальные ценники. И на Трое воспряли духом...
Хотя, на самомо деле, возможно высокие ценники на трёхи -следствие роста цен на однухи. я писал об этом
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:13

https://world.comments.ua/news/europe/v ... n_get_more

В старинной церкви бельгийского города Антверпер обнаружили послание из прошлого. Письмо пролежало в архитектурном элементе на потолке почти столетие. О находке сообщили на официальной странице города в Instagram.
Письмо из прошлого случайно обнаружили рабочие во время ремонта. Когда они принялись приводить в порядок потолок, в одном из элементов каменного орнамента заметили спичечную коробку. В ней оказалась трогательная записка.

"Когда этот потолок будут красить снова, нас уже не будет в живых. Мы вынуждены сказать потомкам, что мы не были счастливы на этой земле. Нам пришлось пережить две мировые войны. Мы работаем на голодный желудок и вынуждены отдавать последний цент, чтобы получить хоть немного еды", — говорится в послании.

Далее авторы записки оставили короткий совет для потомков.

"В течение всей жизни заботьтесь о том, чтобы дома всегда были запасы еды: кофе, рис, мука, зерно, пшеница, табак. Это спасет вам жизнь. Наслаждайтесь жизнью. Женитесь. А те, кто уже женат, всегда возвращайтесь домой. До встречи, ребята", — написали авторы послания.

и ни слова о покупке недвиги для счастья. Делайте выводы
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:17

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Писать что Печерск и Шевченковский просели, а ПОХ растет при этом... ну... такое.

Но ПОХ действительно растёт. Большинство продавцов воспряли духом и поставили какие-то нереальные ценники. И на Трое воспряли духом...
Хотя, на самомо деле, возможно высокие ценники на трёхи -следствие роста цен на однухи. я писал об этом

По реальным объектам и на Печерске и в Шевченковском районе произошло то же самое.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:18

  Serg-ik написав:и ни слова о покупке недвиги для счастья. Делайте выводы

Серж, они работали будучи голодными. О какой недвиге речь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Открой индекс Домика

Индекс Домика тут склоняли уже все еще с зарождения ветки, у Захара даже целая теория о "рисующих рылах" была. Индекс домика - слабый аргумент, на самом деле
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну просто так не бывает, чтобы в малопригодных для жизни районах цена росла, а в хороших - в это же время снижалась. У нас либо везде растет (пусть и с разной скоростью), либо везде снижается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:48

Як будують в США - цікава інформація

https://uainfo.org/blogosphere/tekhnolo ... lstvo.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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