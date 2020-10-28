В старинной церкви бельгийского города Антверпер обнаружили послание из прошлого. Письмо пролежало в архитектурном элементе на потолке почти столетие. О находке сообщили на официальной странице города в Instagram.

Письмо из прошлого случайно обнаружили рабочие во время ремонта. Когда они принялись приводить в порядок потолок, в одном из элементов каменного орнамента заметили спичечную коробку. В ней оказалась трогательная записка.



"Когда этот потолок будут красить снова, нас уже не будет в живых. Мы вынуждены сказать потомкам, что мы не были счастливы на этой земле. Нам пришлось пережить две мировые войны. Мы работаем на голодный желудок и вынуждены отдавать последний цент, чтобы получить хоть немного еды", — говорится в послании.



Далее авторы записки оставили короткий совет для потомков.



"В течение всей жизни заботьтесь о том, чтобы дома всегда были запасы еды: кофе, рис, мука, зерно, пшеница, табак. Это спасет вам жизнь. Наслаждайтесь жизнью. Женитесь. А те, кто уже женат, всегда возвращайтесь домой. До встречи, ребята", — написали авторы послания.