Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Писать что Печерск и Шевченковский просели, а ПОХ растет при этом... ну... такое.
Но ПОХ действительно растёт. Большинство продавцов воспряли духом и поставили какие-то нереальные ценники. И на Трое воспряли духом... Хотя, на самомо деле, возможно высокие ценники на трёхи -следствие роста цен на однухи. я писал об этом
В старинной церкви бельгийского города Антверпер обнаружили послание из прошлого. Письмо пролежало в архитектурном элементе на потолке почти столетие. О находке сообщили на официальной странице города в Instagram. Письмо из прошлого случайно обнаружили рабочие во время ремонта. Когда они принялись приводить в порядок потолок, в одном из элементов каменного орнамента заметили спичечную коробку. В ней оказалась трогательная записка.
"Когда этот потолок будут красить снова, нас уже не будет в живых. Мы вынуждены сказать потомкам, что мы не были счастливы на этой земле. Нам пришлось пережить две мировые войны. Мы работаем на голодный желудок и вынуждены отдавать последний цент, чтобы получить хоть немного еды", — говорится в послании.
Далее авторы записки оставили короткий совет для потомков.
"В течение всей жизни заботьтесь о том, чтобы дома всегда были запасы еды: кофе, рис, мука, зерно, пшеница, табак. Это спасет вам жизнь. Наслаждайтесь жизнью. Женитесь. А те, кто уже женат, всегда возвращайтесь домой. До встречи, ребята", — написали авторы послания.
и ни слова о покупке недвиги для счастья. Делайте выводы
airmax78 написав:Писать что Печерск и Шевченковский просели, а ПОХ растет при этом... ну... такое.
Но ПОХ действительно растёт. Большинство продавцов воспряли духом и поставили какие-то нереальные ценники. И на Трое воспряли духом... Хотя, на самомо деле, возможно высокие ценники на трёхи -следствие роста цен на однухи. я писал об этом
По реальным объектам и на Печерске и в Шевченковском районе произошло то же самое.