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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5502550355045505>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:01

  Serg-ik написав:..
и ни слова о покупке недвиги для счастья. Делайте выводы

Угу
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:04

  Faceless написав:
  zРадио написав:Открой индекс Домика

Индекс Домика тут склоняли уже все еще с зарождения ветки, у Захара даже целая теория о "рисующих рылах" была. Индекс домика - слабый аргумент, на самом деле


Приведите сильнее. Как говорится, критикуя - предлагай. Если индекс Домика - слабый аргумент, то как назвать пресловутую владову трешку в Эврике и прочие подобные шорткаты? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Или сбагрить её и хватит на жратву на всю жизнь.


В те времена были другие ценности, на месяц разве что хвати ло бы...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:10

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:и ни слова о покупке недвиги для счастья. Делайте выводы

Серж, они работали будучи голодными. О какой недвиге речь?

о той, которая у них была до войны.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:24

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Писать что Печерск и Шевченковский просели, а ПОХ растет при этом... ну... такое.

Но ПОХ действительно растёт. Большинство продавцов воспряли духом и поставили какие-то нереальные ценники. И на Трое воспряли духом...
Хотя, на самомо деле, возможно высокие ценники на трёхи -следствие роста цен на однухи. я писал об этом

Хотілки ростуть, а як з кількістю угод?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:38

  Чукча2 написав:
  Libo написав:Или сбагрить её и хватит на жратву на всю жизнь.


В те времена были другие ценности, на месяц разве что хвати ло бы...


Так надо было тогда им быть умным как я сейчас - диверсифай портволио и в золото. Одного грамма золота в день на жратву более чем достаточно. И у меня еще есть последний рубеж обороны - клаптик земельки. Ну сколько мне той картошки надо до следующего урожая!? Насобирал грибов, наловил рыбки, летом выгнал из ягод и фруктов ... Я могу жить очень скромно. Крестьянский сын. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:05

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:Открой индекс Домика

Индекс Домика тут склоняли уже все еще с зарождения ветки, у Захара даже целая теория о "рисующих рылах" была. Индекс домика - слабый аргумент, на самом деле


Приведите сильнее. Как говорится, критикуя - предлагай. Если индекс Домика - слабый аргумент, то как назвать пресловутую владову трешку в Эврике и прочие подобные шорткаты? :lol:

Тот же Бомбер объективно чуть получше, тут и форумчане поучаствовали в развитии проекта и алгоритмов отбора
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:13

  Libo написав:
  Чукча2 написав:
  Libo написав:Или сбагрить её и хватит на жратву на всю жизнь.


В те времена были другие ценности, на месяц разве что хвати ло бы...


Так надо было тогда им быть умным как я сейчас - диверсифай портволио и в золото. Одного грамма золота в день на жратву более чем достаточно. И у меня еще есть последний рубеж обороны - клаптик земельки. Ну сколько мне той картошки надо до следующего урожая!? Насобирал грибов, наловил рыбки, летом выгнал из ягод и фруктов ... Я могу жить очень скромно. Крестьянский сын. :?

так ти ще найди яку Фросю чи Дуняшу, якій цього теж буде достатньо.
Чи щоб в кавалірку чи цоколь.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 жов, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:17

  Faceless написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Индекс Домика тут склоняли уже все еще с зарождения ветки, у Захара даже целая теория о "рисующих рылах" была. Индекс домика - слабый аргумент, на самом деле


Приведите сильнее. Как говорится, критикуя - предлагай. Если индекс Домика - слабый аргумент, то как назвать пресловутую владову трешку в Эврике и прочие подобные шорткаты? :lol:

Тот же Бомбер объективно чуть получше, тут и форумчане поучаствовали в развитии проекта и алгоритмов отбора

на бамбірі ось таке в Тернополі
https://ua.m2bomber.com/obj/685783264/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/1-kim-na-st-banderi-terminovo
15куе і теплий ламповий 1к хрющик на масиві ваш,
хіхі
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:26

flyman
всьо так
бо в файном мicтi 50% народонаселения в Польше/Италии/Испании/Португалии

и цены на жилье от того достаточно высокие как для переферии
4e4ensxe
 
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