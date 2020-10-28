Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Писать что Печерск и Шевченковский просели, а ПОХ растет при этом... ну... такое.
Но ПОХ действительно растёт. Большинство продавцов воспряли духом и поставили какие-то нереальные ценники. И на Трое воспряли духом... Хотя, на самомо деле, возможно высокие ценники на трёхи -следствие роста цен на однухи. я писал об этом
Libo написав:Или сбагрить её и хватит на жратву на всю жизнь.
В те времена были другие ценности, на месяц разве что хвати ло бы...
Так надо было тогда им быть умным как я сейчас - диверсифай портволио и в золото. Одного грамма золота в день на жратву более чем достаточно. И у меня еще есть последний рубеж обороны - клаптик земельки. Ну сколько мне той картошки надо до следующего урожая!? Насобирал грибов, наловил рыбки, летом выгнал из ягод и фруктов ... Я могу жить очень скромно. Крестьянский сын.
Libo написав:Или сбагрить её и хватит на жратву на всю жизнь.
В те времена были другие ценности, на месяц разве что хвати ло бы...
Так надо было тогда им быть умным как я сейчас - диверсифай портволио и в золото. Одного грамма золота в день на жратву более чем достаточно. И у меня еще есть последний рубеж обороны - клаптик земельки. Ну сколько мне той картошки надо до следующего урожая!? Насобирал грибов, наловил рыбки, летом выгнал из ягод и фруктов ... Я могу жить очень скромно. Крестьянский сын.
так ти ще найди яку Фросю чи Дуняшу, якій цього теж буде достатньо. Чи щоб в кавалірку чи цоколь.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 жов, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.