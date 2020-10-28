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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:28
flyman написав: Libo написав: Чукча2 написав:
В те времена были другие ценности, на месяц разве что хвати ло бы...
Так надо было тогда им быть умным как я сейчас - диверсифай портволио и в золото. Одного грамма золота в день на жратву более чем достаточно. И у меня еще есть последний рубеж обороны - клаптик земельки. Ну сколько мне той картошки надо до следующего урожая!? Насобирал грибов, наловил рыбки, летом выгнал из ягод и фруктов ... Я могу жить очень скромно. Крестьянский сын.
так ти ще найди яку Фросю чи Дуняшу, якій цього теж буде достатньо.
Чи щоб в кавалірку чи цоколь.
Если ей мало она всегда может пойти заработать столько, сколько ей нужно)
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:32
4e4ensxe написав:flyman
всьо так
бо в файном мicтi 50% народонаселения в Польше/Италии/Испании/Португалии
и цены на жилье от того достаточно высокие как для переферии
Тернополь - один из немногих за последние 10 раз растущих по населению городов в стране. Так что аргумент весьма сомнительный. На заработках за границей людей там не больше (в %), чем в Ровно, Франковске, или Черновцах...
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:33
Faceless написав:
Тот же Бомбер объективно чуть получше, тут и форумчане поучаствовали в развитии проекта и алгоритмов отбора
Ок, поспрашиваю baraka
о деталях модели. В личке, раз завсегдатаи в курсе. Хотя для чистоты эксперимента нужен и инсайдер по статистике Домика
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