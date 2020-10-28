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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5502550355045505

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:28

  flyman написав:
  Libo написав:
  Чукча2 написав:В те времена были другие ценности, на месяц разве что хвати ло бы...


Так надо было тогда им быть умным как я сейчас - диверсифай портволио и в золото. Одного грамма золота в день на жратву более чем достаточно. И у меня еще есть последний рубеж обороны - клаптик земельки. Ну сколько мне той картошки надо до следующего урожая!? Насобирал грибов, наловил рыбки, летом выгнал из ягод и фруктов ... Я могу жить очень скромно. Крестьянский сын. :?

так ти ще найди яку Фросю чи Дуняшу, якій цього теж буде достатньо.
Чи щоб в кавалірку чи цоколь.

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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:32

  4e4ensxe написав:flyman
всьо так
бо в файном мicтi 50% народонаселения в Польше/Италии/Испании/Португалии

и цены на жилье от того достаточно высокие как для переферии


Тернополь - один из немногих за последние 10 раз растущих по населению городов в стране. Так что аргумент весьма сомнительный. На заработках за границей людей там не больше (в %), чем в Ровно, Франковске, или Черновцах...
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:33

  Faceless написав:Тот же Бомбер объективно чуть получше, тут и форумчане поучаствовали в развитии проекта и алгоритмов отбора


Ок, поспрашиваю baraka о деталях модели. В личке, раз завсегдатаи в курсе. Хотя для чистоты эксперимента нужен и инсайдер по статистике Домика :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:15

  zРадио написав:
  Faceless написав:Тот же Бомбер объективно чуть получше, тут и форумчане поучаствовали в развитии проекта и алгоритмов отбора


Ок, поспрашиваю baraka о деталях модели. В личке, раз завсегдатаи в курсе. Хотя для чистоты эксперимента нужен и инсайдер по статистике Домика :D

Это Захар. Но он, судя по всему, покинул нас навсегда.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:19

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Тот же Бомбер объективно чуть получше, тут и форумчане поучаствовали в развитии проекта и алгоритмов отбора


Ок, поспрашиваю baraka о деталях модели. В личке, раз завсегдатаи в курсе. Хотя для чистоты эксперимента нужен и инсайдер по статистике Домика :D

Это Захар. Но он, судя по всему, покинул нас навсегда.

Во всем виноват СЖФ.
Щирокая душа Захара не выдержала недостроя к сроку ЖК "Форест".
Посыпал голову пеплом и ушел в дальний скит.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:38

  4e4ensxe написав:flyman
всьо так
бо в файном мicтi 50% народонаселения в Польше/Италии/Испании/Португалии

и цены на жилье от того достаточно высокие как для переферии

Так отож, майже київські ціни, тільки свого Тетріса і ТТ нема і Сєрмілі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 5502550355045505
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