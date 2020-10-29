Додано: Чет 29 жов, 2020 21:33

Прохожий написав: сегодня с удивлением увидел что недострой на Сосниных4 простоявший без движения лет 15ть начали резво достраивать

вроде СЖФ было написано на заборе

думаю это реально к обвалу цен



кстати сорри за оффтоп есличё, все таки не в Тернополе ) сегодня с удивлением увидел что недострой на Сосниных4 простоявший без движения лет 15ть начали резво достраиватьвроде СЖФ было написано на заборедумаю это реально к обвалу ценкстати сорри за оффтоп есличё, все таки не в Тернополе )

Он как был недостроем, так и остается - второй подход к снаряду сделали еще год назад. И где ныне воз? Там работ оставалось на полгода, были бы деньги. Но на сегодня в продаже даже однушки есть - такой сильный ажиотаж на бетонPS: Миракс тоже не весь распродан, хоть продается (во второй раз) уже 4-й год, и это несмотря на то, что ценник там был - как будто комплекс стоит на краю Борщаговки, а не между Лукьяновкой и старым Подолом...