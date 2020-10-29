Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чукча2 написав:В те времена были другие ценности, на месяц разве что хвати ло бы...
Так надо было тогда им быть умным как я сейчас - диверсифай портволио и в золото. Одного грамма золота в день на жратву более чем достаточно. И у меня еще есть последний рубеж обороны - клаптик земельки. Ну сколько мне той картошки надо до следующего урожая!? Насобирал грибов, наловил рыбки, летом выгнал из ягод и фруктов ... Я могу жить очень скромно. Крестьянский сын.
так ти ще найди яку Фросю чи Дуняшу, якій цього теж буде достатньо. Чи щоб в кавалірку чи цоколь.
Если ей мало она всегда может пойти заработать столько, сколько ей нужно)
4e4ensxe написав:flyman всьо так бо в файном мicтi 50% народонаселения в Польше/Италии/Испании/Португалии
и цены на жилье от того достаточно высокие как для переферии
Тернополь - один из немногих за последние 10 раз растущих по населению городов в стране. Так что аргумент весьма сомнительный. На заработках за границей людей там не больше (в %), чем в Ровно, Франковске, или Черновцах...
Прохожий написав:сегодня с удивлением увидел что недострой на Сосниных4 простоявший без движения лет 15ть начали резво достраивать вроде СЖФ было написано на заборе думаю это реально к обвалу цен
кстати сорри за оффтоп есличё, все таки не в Тернополе )
Он как был недостроем, так и остается - второй подход к снаряду сделали еще год назад. И где ныне воз? Там работ оставалось на полгода, были бы деньги. Но на сегодня в продаже даже однушки есть - такой сильный ажиотаж на бетон
PS: Миракс тоже не весь распродан, хоть продается (во второй раз) уже 4-й год, и это несмотря на то, что ценник там был - как будто комплекс стоит на краю Борщаговки, а не между Лукьяновкой и старым Подолом...