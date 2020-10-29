Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:сегодня с удивлением увидел что недострой на Сосниных4 простоявший без движения лет 15ть начали резво достраивать вроде СЖФ было написано на заборе думаю это реально к обвалу цен
кстати сорри за оффтоп есличё, все таки не в Тернополе )
Он как был недостроем, так и остается - второй подход к снаряду сделали еще год назад. И где ныне воз? Там работ оставалось на полгода, были бы деньги. Но на сегодня в продаже даже однушки есть - такой сильный ажиотаж на бетон
PS: Миракс тоже не весь распродан, хоть продается (во второй раз) уже 4-й год, и это несмотря на то, что ценник там был - как будто комплекс стоит на краю Борщаговки, а не между Лукьяновкой и старым Подолом...
так это же прекрасно будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут) Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"
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Прохожий написав:так это же прекрасно будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут) Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"
Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать
Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.
Прохожий написав:так это же прекрасно будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут) Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"
Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать
Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.
Я вообще не настаиваю на следовании моим прогнозам, и ответственность за чужие решения нести отказываюсь. Тем не менее, среди купивших золото в апреле 2019-го и доллар в декабре того же года недовольных нет Пруфы рекомендаций - на валютной ветке. Тащить сюда не буду, а то один блюститель чистоты сабжа снова недовольно напишет "это здесь причем?"
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 29 жов, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.
Если котлета у пересичного усыхает - это явно не к дорожаю. Хотя я, например, уехал в деревню коровам хвосты крутить, заодно не отстегиваю лендлорду ежемесячную платню.
airmax78 написав:Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.
Если котлета у пересичного усыхает - это явно не к дорожаю. Хотя я, например, уехал в деревню коровам хвосты крутить, заодно не отстегиваю лендлорду ежемесячную платню.
У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета, а собственная останется на первый взнос и ремонт в лучшем случае.