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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5504550555065507>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 199
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:50

  zРадио написав:
  Прохожий написав:сегодня с удивлением увидел что недострой на Сосниных4 простоявший без движения лет 15ть начали резво достраивать
вроде СЖФ было написано на заборе
думаю это реально к обвалу цен

кстати сорри за оффтоп есличё, все таки не в Тернополе )


Он как был недостроем, так и остается - второй подход к снаряду сделали еще год назад. И где ныне воз? Там работ оставалось на полгода, были бы деньги. Но на сегодня в продаже даже однушки есть - такой сильный ажиотаж на бетон :mrgreen:

https://gdevkievezhithorosho.com/2019/1 ... %B8%D0%BB/

PS: Миракс тоже не весь распродан, хоть продается (во второй раз) уже 4-й год, и это несмотря на то, что ценник там был - как будто комплекс стоит на краю Борщаговки, а не между Лукьяновкой и старым Подолом...

так это же прекрасно
будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:55

  Прохожий написав:так это же прекрасно
будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"


Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:00

  zРадио написав:
  Прохожий написав:так это же прекрасно
будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"


Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать


Почему 2023год, какая то цикличность или просто прогноз наугад? Никаких перспектив развития экономики не заметно.
Востаннє редагувалось remark в Чет 29 жов, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:03

  zРадио написав:
  Прохожий написав:так это же прекрасно
будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"


Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать

подскажите на каком уровне в 23м будет дно в Мираксе от которого оттолкнется рост?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:04

  zРадио написав:
  Прохожий написав:так это же прекрасно
будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"


Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать

Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:06

  remark написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:так это же прекрасно
будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"


Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать


Почему 2023год, какая то цикличность или просто прогноз наугад? Никаких перспектив развития єкономики не заметно.


Не наугад. Уже комментировал, но повторюсь - есть ретроспективная зависимость между началом пост-кризисного восстановления экономики и сменой ценового тренда РЖН. Где-то 3-5 кварталов лага
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:10

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:так это же прекрасно
будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"


Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать

Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.


Я вообще не настаиваю на следовании моим прогнозам, и ответственность за чужие решения нести отказываюсь. Тем не менее, среди купивших золото в апреле 2019-го и доллар в декабре того же года недовольных нет :D Пруфы рекомендаций - на валютной ветке. Тащить сюда не буду, а то один блюститель чистоты сабжа снова недовольно напишет "это здесь причем?"
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 29 жов, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:11

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:так это же прекрасно
будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"


Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать

подскажите на каком уровне в 23м будет дно в Мираксе от которого оттолкнется рост?


если я буду главным инженером Миракса, то я сделаю так что буду нарушенные все стандарты и после постройки жить в нем нельзя будет, будет кривая шахта лифтовая и кривой дом непригодный для жизни :twisted: :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:11

  airmax78 написав:Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.

Если котлета у пересичного усыхает - это явно не к дорожаю. Хотя я, например, уехал в деревню коровам хвосты крутить, заодно не отстегиваю лендлорду ежемесячную платню.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:19

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.

Если котлета у пересичного усыхает - это явно не к дорожаю. Хотя я, например, уехал в деревню коровам хвосты крутить, заодно не отстегиваю лендлорду ежемесячную платню.

У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета, а собственная останется на первый взнос и ремонт в лучшем случае.
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