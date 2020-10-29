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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5505550655075508>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 199
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:20

  proftpd66 написав:если я буду главным инженером Миракса, то я сделаю так что буду нарушенные все стандарты и после постройки жить в нем нельзя будет, будет кривая шахта лифтовая и кривой дом непригодный для жизни :twisted: :wink:

Оставайся лучше хозяином системы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:23

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:если я буду главным инженером Миракса, то я сделаю так что буду нарушенные все стандарты и после постройки жить в нем нельзя будет, будет кривая шахта лифтовая и кривой дом непригодный для жизни :twisted: :wink:

Оставайся лучше хозяином системы.


я имел ввиду есть риск, того что будет кривой дом после инвестиции. (но вряд ли от КМБ, а просто вообще)
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:26

  airmax78 написав:У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета


Не ранее присоединения Украины к еврозоне!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:30

  zРадио написав:
  airmax78 написав:У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета


Не ранее присоединения Украины к еврозоне!

Зелений Клоун з зебільною бригадою - цього не допустять.
Скоріше, просруть всі полімери(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:32

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Оставайся лучше хозяином системы.


я имел ввиду есть риск, того что будет кривой дом после инвестиции. (но вряд ли от КМБ, а просто вообще)

Смените наркодилера.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:34

  zРадио написав:
  airmax78 написав:У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета


Не ранее присоединения Украины к еврозоне!

Долго ждать придется, пока судьи КС уйдут на пенсию и придут новые честные. Лет 30 даю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:41

  zРадио написав:Почему 2023год, какая то цикличность или просто прогноз наугад? Никаких перспектив развития єкономики не заметно.


Не наугад. Уже комментировал, но повторюсь - есть ретроспективная зависимость между началом пост-кризисного восстановления экономики и сменой ценового тренда РЖН. Где-то 3-5 кварталов лага[/quote]

С уважением отношусь к вашей аналитике, но не верится что в ближайшие годы будет дно, дно пройдено, разворот состоялся, теперь остается ждать наступления пика цен или стабилизации.
Востаннє редагувалось remark в Чет 29 жов, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:41

  UA написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Оставайся лучше хозяином системы.


я имел ввиду есть риск, того что будет кривой дом после инвестиции. (но вряд ли от КМБ, а просто вообще)

Смените наркодилера.


вот пример:
ЖК Silver Breeze 3-дом
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-silver-b ... 1%97%D0%B2

строят 10 лет. Я сам интересовался, мне сказали что:
Фидель, там нарушено в строительстве все что можно. Там кривая лифтовая шахта, дом кривой и не пригоден для жилья


И есть, еще примеры.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 29 жов, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:43

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:так это же прекрасно
будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"


Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать

подскажите на каком уровне в 23м будет дно в Мираксе от которого оттолкнется рост?

?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:48

  remark написав:
С уважением отношусь к вашей аналитике, но не верится что в ближайшие годы будет дно, дно пройдено, разворот состоялся, теперь остается ждать наступления пика цен или стабилизации.


Ваше безусловное право ) Я - не истина в последней инстанции.

PS: Прохожий, хватит троллить - я прогнозирую ценовую динамика рынка, а не занимаюсь ценообразованием конкретного объекта
zРадио
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