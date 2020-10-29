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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:59
airmax78 написав:
У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета, а собственная останется на первый взнос и ремонт в лучшем случае.
Тому Долярчик часу не гає і вже до кінця року планує висипати всю депогривню у бетон!(напівзбудоване)
А, якщо ціна на бетон впаде через 2 роки(по зРадіо), то за 2р. думаю буду мати вже знову наскирдованих на перший внесок і можна буде сміливо застрибувати в іпотеку!
Але це за умови, якщо я ЗАРАЗ не полізу в іпотеку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:05
zРадио написав: airmax78 написав:
У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета
Не ранее присоединения Украины к еврозоне!
этого не будет никогда.
зы: запомните этот твит)
более того следующий гарант или через 1 выковыряет из конституции и про ес и про нато на простом основании, что внесено это было юридически коряво (в преамбулу и без референдума).
remark написав: zРадио написав:
Не наугад. Уже комментировал, но повторюсь - есть ретроспективная зависимость между началом пост-кризисного восстановления экономики и сменой ценового тренда РЖН. Где-то 3-5 кварталов лага
С уважением отношусь к вашей аналитике, но не верится что в ближайшие годы будет дно, дно пройдено
, разворот состоялся, теперь остается ждать наступления пика цен или стабилизации.
серьезно? я думал до всех уже дошел вектор, а нет - вы бы на улицу чаще выходили или с людьми общались.
пример из реальной жизни: в одной небольшой частной клинике в воскресенье был аж 1 клиент за день (у лора). всего врачей 40+. вопрос: сколько она проживет?
ага, дно. только вверх
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:16
jj1981ua написав:
серьезно? я думал до всех уже дошел вектор, а нет - вы бы на улицу чаще выходили или с людьми общались.
пример из реальной жизни: в одной небольшой частной клинике в воскресенье был аж 1 клиент за день (у лора). всего врачей 40+. вопрос: сколько она проживет?
ага, дно. только вверх
В то же время в одной большой частной клинике обычно полная парковка и к некоторым врачам за неделю надо записываться.
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airmax78
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:17
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:22
airmax78 написав: jj1981ua написав:
серьезно? я думал до всех уже дошел вектор, а нет - вы бы на улицу чаще выходили или с людьми общались.
пример из реальной жизни: в одной небольшой частной клинике в воскресенье был аж 1 клиент за день (у лора). всего врачей 40+. вопрос: сколько она проживет?
ага, дно. только вверх
В то же время в одной большой частной клинике обычно полная парковка
и к некоторым врачам за неделю надо записываться.
да, там еще пару тысяч мимо за день прошло... парковка блин...
давай снова про ремонты, это твой конек по перебиванию темы
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:23
Не знаю, зараз в місті Лева продовжують відкривати на кожнім кроці "модні" круасани/хот-доги/кава з різними смаками....
- а решта все, наче завмерло/чи вмерло/розчинилось.... ((
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:29
jj1981ua написав: airmax78 написав: jj1981ua написав:
серьезно? я думал до всех уже дошел вектор, а нет - вы бы на улицу чаще выходили или с людьми общались.
пример из реальной жизни: в одной небольшой частной клинике в воскресенье был аж 1 клиент за день (у лора). всего врачей 40+. вопрос: сколько она проживет?
ага, дно. только вверх
В то же время в одной большой частной клинике обычно полная парковка
и к некоторым врачам за неделю надо записываться.
да, там еще пару тысяч мимо за день прошло... парковка блин...
давай снова про ремонты, это твой конек по перебиванию темы
Не знаю сколько там прошло, но парковка там только для клиентов. Добробут на Татарке если что.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:42
jj1981ua написав: zРадио написав:
Не ранее присоединения Украины к еврозоне!
этого не будет никогда.
зы: запомните этот твит)
более того следующий гарант или через 1 выковыряет из конституции и про ес и про нато на простом основании, что внесено это было юридически коряво (в преамбулу и без референдума).
Ну... мой ответ Максиму
был максимально корректным) А в геополитические споры я предпочитаю на этой ветке не влезать
jj1981ua написав: remark написав:
С уважением отношусь к вашей аналитике, но не верится что в ближайшие годы будет дно, дно пройдено
, разворот состоялся, теперь остается ждать наступления пика цен или стабилизации.
серьезно? я думал до всех уже дошел вектор, а нет - вы бы на улицу чаще выходили или с людьми общались.
пример из реальной жизни: в одной небольшой частной клинике в воскресенье был аж 1 клиент за день (у лора). всего врачей 40+. вопрос: сколько она проживет?
ага, дно. только вверх
На конкретный пример они вам возразят другим конкретным примером. А вот тот факт, что недвижимость никогда в истории не росла на фоне экономического упадка - очевиден и однозначен. Даже в высоколиквидных активах для роста непреложными являются 2 фактора - дефицит предложения и инвестиционный интерес. Ни первого, ни второго на КРЖН не наблюдается и не появится в ближайшем будущем. Предложение перманентно увеличивается, а инвестиционный интерес ограничен мелким капиталом доморощенных перекупщиков, которые уже ушли с рынка в качестве покупателей, и либо продают, либо выжидают
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:59
airmax78 написав:
Не знаю сколько там прошло, но парковка там только для клиентов. Добробут на Татарке если что.
Добробут несколько своих клиник полностью под ковидные стационары отдал. Так что на остальные там сейчас высокая нагрузка
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