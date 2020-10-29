Додано: П'ят 30 жов, 2020 01:00

Vlad442 написав: Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором. Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.

Я предложил - вы не поддержали. И никто другой тоже интереса не проявил. Ну и для кого, собственно?.. Хватит и того, что вы регулярно ворчите на макростатистику, которая вам не нравится.Сам я при этом посматриваю на однушки 37 м2 в Патриотике с аркадовским ремонтом как индикатор ценового тренда (потому что всегда несколько и они типовые). В апреле они быстро упали с 56к до 50к, и стабилизировались по сегодняшний день. С недавнего времени (месяц, по памяти) я вижу единичный вариант 47к. В тренд я бы его не записывал. Т.е. с кризисом в нижнес сегменте нового, но вторичного жилья, цены сразу существенно скорректировались и остаются на этом уровне уже полгода