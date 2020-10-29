Кстати, кому война... Полежать с ковидкой в добробутовском стационаре: 100К грн. надо на гарантийный депозит загнать. Что останется - вернут. Говорят проблем с заполняемостью нет.
Носите маски в... м...! Болеть - пц как дорого.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:20
Кстати, кому война... Полежать с ковидкой в добробутовском стационаре: 100К грн. надо на гарантийный депозит загнать. Что останется - вернут. Говорят проблем с заполняемостью нет.
Носите маски в... м...! Болеть - пц как дорого.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:23
Ну и за сколько ту трёшку вы бы сдали-за 400-450? Офигительная доходность, с учётом снимающего такие квартиры контингента.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если как трешку, то после минимальных вложений (около 100 тыс, так как квартира с ремонтом от застройщика) за 14 чтобы быстро. Если быть вильнолюдем и снести 20 см несущей стены, то можно разрезать и сдать как две однушки 9+9.
Да, рентабельность 6,5% не супер (хотя где сейчас намного больше?), поэтому лендлорды и не лезут в трешки, а вот условный пересичный почитал бы ветку и упустил бы момент. Сидел бы на матрасе с нулевой доходностью и платил бы аренду.
Кстати, трешки снимают на долгие годы, поэтому с контингентом там все ОК.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 30 жов, 2020 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:32
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:34
Просто в любом другом случае вы найдете как выкрутится, а тут эпик фейл скрыть невозможно. Говорили подешевеет, а оно по факту подорожало даже без учета пресловутых денег во времени.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:46
Какой там эпик фейл - дежурная манипуляция (правда, уже бородатая - нужна новая, Влад ) Все равно, что я вас буду убеждать в том, что авторынок упал по цене вдвое на основании того, что на одной онлайн-прощадке есть объявление о продаже бу-шной Мазерати Кваттропорте по цене вдвое ниже обычной. Вот точь в точь тоже самое, что вы "тулите"...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:51
Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:55
Можно ссылку еще раз?
Вы мне писали в ОЛХ про омегу 3, 500 капсул NOW?
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 01:00
Я предложил - вы не поддержали. И никто другой тоже интереса не проявил. Ну и для кого, собственно?.. Хватит и того, что вы регулярно ворчите на макростатистику, которая вам не нравится.
Сам я при этом посматриваю на однушки 37 м2 в Патриотике с аркадовским ремонтом как индикатор ценового тренда (потому что всегда несколько и они типовые). В апреле они быстро упали с 56к до 50к, и стабилизировались по сегодняшний день. С недавнего времени (месяц, по памяти) я вижу единичный вариант 47к. В тренд я бы его не записывал. Т.е. с кризисом в нижнес сегменте нового, но вторичного жилья, цены сразу существенно скорректировались и остаются на этом уровне уже полгода
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