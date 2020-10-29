RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5506550755085509

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 199
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:20

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не знаю сколько там прошло, но парковка там только для клиентов. Добробут на Татарке если что.


Добробут несколько своих клиник полностью под ковидные стационары отдал. Так что на остальные там сейчас высокая нагрузка

Кстати, кому война... Полежать с ковидкой в добробутовском стационаре: 100К грн. надо на гарантийный депозит загнать. Что останется - вернут. Говорят проблем с заполняемостью нет.
Носите маски в... м...! Болеть - пц как дорого.
airmax78
 
Повідомлень: 36499
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:23

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.

Можно было в апреле взять напрямую трешку в Эврике за 87. Сейчас такие от ста с учетом комиссионных. И еще бы она аренду приносила уже несколько месяцев.
Так что паникерам есть что припомнить.


Ну и за сколько ту трёшку вы бы сдали-за 400-450? Офигительная доходность, с учётом снимающего такие квартиры контингента.
drevlyanin
 
Повідомлень: 204
З нами з: 01.04.20
Подякував: 116 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Ну и за сколько ту трёшку вы бы сдали-за 400-450? Офигительная доходность, с учётом снимающего такие квартиры контингента.

Если как трешку, то после минимальных вложений (около 100 тыс, так как квартира с ремонтом от застройщика) за 14 чтобы быстро. Если быть вильнолюдем и снести 20 см несущей стены, то можно разрезать и сдать как две однушки 9+9.
Да, рентабельность 6,5% не супер (хотя где сейчас намного больше?), поэтому лендлорды и не лезут в трешки, а вот условный пересичный почитал бы ветку и упустил бы момент. Сидел бы на матрасе с нулевой доходностью и платил бы аренду.
Кстати, трешки снимают на долгие годы, поэтому с контингентом там все ОК.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 30 жов, 2020 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
Повідомлень: 7258
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:32

  drevlyanin написав:Ну и за сколько ту трёшку вы бы сдали-за 400-450? Офигительная доходность, с учётом снимающего такие квартиры контингента.


Это пресловутая трешка в Эврике скоро легендами обрастет - золото Полуботка нашего времени, не иначе :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8041
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1467 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:34

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Ну и за сколько ту трёшку вы бы сдали-за 400-450? Офигительная доходность, с учётом снимающего такие квартиры контингента.


Это пресловутая трешка в Эврике скоро легендами обрастет - золото Полуботка нашего времени, не иначе :lol:

Просто в любом другом случае вы найдете как выкрутится, а тут эпик фейл скрыть невозможно. Говорили подешевеет, а оно по факту подорожало даже без учета пресловутых денег во времени.
Vlad442
 
Повідомлень: 7258
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:46

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Ну и за сколько ту трёшку вы бы сдали-за 400-450? Офигительная доходность, с учётом снимающего такие квартиры контингента.


Это пресловутая трешка в Эврике скоро легендами обрастет - золото Полуботка нашего времени, не иначе :lol:

Просто в любом другом случае вы найдете как выкрутится, а тут эпик фейл скрыть невозможно. Говорили подешевеет, а оно по факту подорожало даже без учета пресловутых денег во времени.


Какой там эпик фейл - дежурная манипуляция (правда, уже бородатая - нужна новая, Влад :D ) Все равно, что я вас буду убеждать в том, что авторынок упал по цене вдвое на основании того, что на одной онлайн-прощадке есть объявление о продаже бу-шной Мазерати Кваттропорте по цене вдвое ниже обычной. Вот точь в точь тоже самое, что вы "тулите"...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8041
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1467 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:51

Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.
Vlad442
 
Повідомлень: 7258
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:55

  Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.


Можно ссылку еще раз?

Вы мне писали в ОЛХ про омегу 3, 500 капсул NOW?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 22.12.16
Подякував: 256 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 01:00

  Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.


Я предложил - вы не поддержали. И никто другой тоже интереса не проявил. Ну и для кого, собственно?.. Хватит и того, что вы регулярно ворчите на макростатистику, которая вам не нравится.

Сам я при этом посматриваю на однушки 37 м2 в Патриотике с аркадовским ремонтом как индикатор ценового тренда (потому что всегда несколько и они типовые). В апреле они быстро упали с 56к до 50к, и стабилизировались по сегодняшний день. С недавнего времени (месяц, по памяти) я вижу единичный вариант 47к. В тренд я бы его не записывал. Т.е. с кризисом в нижнес сегменте нового, но вторичного жилья, цены сразу существенно скорректировались и остаются на этом уровне уже полгода
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8041
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1467 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
7
5
3
  #<1 ... 5506550755085509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1945, 1946, 1947
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19463 3239269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 23:18
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19608
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229570
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.