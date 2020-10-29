Просто в любом другом случае вы найдете как выкрутится, а тут эпик фейл скрыть невозможно. Говорили подешевеет, а оно по факту подорожало даже без учета пресловутых денег во времени.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:34
Просто в любом другом случае вы найдете как выкрутится, а тут эпик фейл скрыть невозможно. Говорили подешевеет, а оно по факту подорожало даже без учета пресловутых денег во времени.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:46
Какой там эпик фейл - дежурная манипуляция (правда, уже бородатая - нужна новая, Влад ) Все равно, что я вас буду убеждать в том, что авторынок упал по цене вдвое на основании того, что на одной онлайн-прощадке есть объявление о продаже бу-шной Мазерати Кваттропорте по цене вдвое ниже обычной. Вот точь в точь тоже самое, что вы "тулите"...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:51
Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:55
Можно ссылку еще раз?
Вы мне писали в ОЛХ про омегу 3, 500 капсул NOW?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 01:00
Я предложил - вы не поддержали. И никто другой тоже интереса не проявил. Ну и для кого, собственно?.. Хватит и того, что вы регулярно ворчите на макростатистику, которая вам не нравится.
Сам я при этом посматриваю на однушки 37 м2 в Патриотике с аркадовским ремонтом как индикатор ценового тренда (потому что всегда несколько и они типовые). В апреле они быстро упали с 56к до 50к, и стабилизировались по сегодняшний день. С недавнего времени (месяц, по памяти) я вижу единичный вариант 47к. В тренд я бы его не записывал. Т.е. с кризисом в нижнес сегменте нового, но вторичного жилья, цены сразу существенно скорректировались и остаются на этом уровне уже полгода
Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:37
Угомонись уже эксперт.
Трешка от оркады это мусор
И за 87 тыс 87 квадратов ты ее не продашь в жизни.
Покупатели аркады это нижний сегмент, который даже покупая однушку скидуется всем селом и еще и берет рассрочку.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:21
Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.
Линк:
Основные индикаторы КРЖН
Продажа - вверх.
Аренда - вниз.
Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:45
Граждане, а что так тихо? Неужели все ушли под КСУ бороться с коррупционерами?
Давно мы не обсуждали ремонт Эйрмакса.
Вот Земсков говорит, что работы стоили в Москве в 2018 г 150-300 баксов за метр, в среднем 230 баксов.
Материалы в среднем тянут на 345 баксов на метр. Пример ремонта-в видео.
Народ в камментах говорит, что дороговато...
И это при том, что зарплаты на России в 2 раза выше в баксах, чем В Украине. Да и наценка на стройматериалы наверняка больше.
Эйр, вписываетесь в московские ценники?
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