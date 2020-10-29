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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5506550755085509

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 199
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:34

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Ну и за сколько ту трёшку вы бы сдали-за 400-450? Офигительная доходность, с учётом снимающего такие квартиры контингента.


Это пресловутая трешка в Эврике скоро легендами обрастет - золото Полуботка нашего времени, не иначе :lol:

Просто в любом другом случае вы найдете как выкрутится, а тут эпик фейл скрыть невозможно. Говорили подешевеет, а оно по факту подорожало даже без учета пресловутых денег во времени.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:46

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Ну и за сколько ту трёшку вы бы сдали-за 400-450? Офигительная доходность, с учётом снимающего такие квартиры контингента.


Это пресловутая трешка в Эврике скоро легендами обрастет - золото Полуботка нашего времени, не иначе :lol:

Просто в любом другом случае вы найдете как выкрутится, а тут эпик фейл скрыть невозможно. Говорили подешевеет, а оно по факту подорожало даже без учета пресловутых денег во времени.


Какой там эпик фейл - дежурная манипуляция (правда, уже бородатая - нужна новая, Влад :D ) Все равно, что я вас буду убеждать в том, что авторынок упал по цене вдвое на основании того, что на одной онлайн-прощадке есть объявление о продаже бу-шной Мазерати Кваттропорте по цене вдвое ниже обычной. Вот точь в точь тоже самое, что вы "тулите"...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:51

Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:55

  Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.


Можно ссылку еще раз?

Вы мне писали в ОЛХ про омегу 3, 500 капсул NOW?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 01:00

  Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.


Я предложил - вы не поддержали. И никто другой тоже интереса не проявил. Ну и для кого, собственно?.. Хватит и того, что вы регулярно ворчите на макростатистику, которая вам не нравится.

Сам я при этом посматриваю на однушки 37 м2 в Патриотике с аркадовским ремонтом как индикатор ценового тренда (потому что всегда несколько и они типовые). В апреле они быстро упали с 56к до 50к, и стабилизировались по сегодняшний день. С недавнего времени (месяц, по памяти) я вижу единичный вариант 47к. В тренд я бы его не записывал. Т.е. с кризисом в нижнес сегменте нового, но вторичного жилья, цены сразу существенно скорректировались и остаются на этом уровне уже полгода
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:37

  Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.


Угомонись уже эксперт.
Трешка от оркады это мусор
И за 87 тыс 87 квадратов ты ее не продашь в жизни.
Покупатели аркады это нижний сегмент, который даже покупая однушку скидуется всем селом и еще и берет рассрочку.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:21

  Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.

Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.
Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Основные индикаторы КРЖН
Продажа - вверх.
Аренда - вниз.
Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.

Никак. Экономика и КРЖН слабо связаны между собой.Если продавцы месяцами годами продают вторичку, то...
Если застройщики ждут обвала нацвалюты, то....
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:45

Граждане, а что так тихо? Неужели все ушли под КСУ бороться с коррупционерами?

Давно мы не обсуждали ремонт Эйрмакса.
Вот Земсков говорит, что работы стоили в Москве в 2018 г 150-300 баксов за метр, в среднем 230 баксов.
Материалы в среднем тянут на 345 баксов на метр. Пример ремонта-в видео.
https://www.youtube.com/watch?v=DxMopz1mTLw
Народ в камментах говорит, что дороговато...
И это при том, что зарплаты на России в 2 раза выше в баксах, чем В Украине. Да и наценка на стройматериалы наверняка больше.
Эйр, вписываетесь в московские ценники?
Serg-ik
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