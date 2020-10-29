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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5507550855095510

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 199
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:01

:twisted:
  Serg-ik написав:Граждане, а что так тихо? Неужели все ушли под КСУ бороться с коррупционерами?

Давно мы не обсуждали ремонт Эйрмакса.
Вот Земсков говорит, что работы стоили в Москве в 2018 г 150-300 баксов за метр, в среднем 230 баксов.
Материалы в среднем тянут на 345 баксов на метр. Пример ремонта-в видео.
https://www.youtube.com/watch?v=DxMopz1mTLw
Народ в камментах говорит, что дороговато...
И это при том, что зарплаты на России в 2 раза выше в баксах, чем В Украине. Да и наценка на стройматериалы наверняка больше.
Эйр, вписываетесь в московские ценники?

Ремонты земскова выглядят убого и такое ощущение что он всегда отстаёт.
Практичные, полезные технические вещи можно почерпнуть, но смотреть на готовые ремонты просто неприятно, нет вкуса, а цены высокие
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2018й год + у Земского довольно убогие ремонты. У Шапошникова и Ко все стартует от 1куе.
У нас не на много дешевле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:18

  airmax78 написав:2018й год + у Земского довольно убогие ремонты. У Шапошникова и Ко все стартует от 1куе.
У нас не на много дешевле.

  jj1981ua написав:давай снова про ремонты, это твой конек по перебиванию темы :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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    Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:20

      Serg-ik написав:Граждане, а что так тихо? Неужели все ушли под КСУ бороться с коррупционерами?

    Тут демонтаж государства происходит по кирпичам (а как еще назвать бред вокруг кс?), но на ветке экперДы КРЖН твердо уверены, что все это к дорожаю!

    кс уволят -> новых судей назначат -> новым нужно где-то жить и куда вложить свои коррупционные доходы -> бешеный спрос на кржн -> дорожай!
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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      Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:36

      Парижане десятками тысяч бегут из города в преддверии второго локдауна. Это тоже к дорожаю :mrgreen:

      Escape from Paris: City is gridlocked as tens of thousands flee, stations are packed and shelves are stripped ahead of month-long lockdown that BANS travel
      https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... kdown.html
      zРадио
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      Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:38

        airmax78 написав:2018й год + у Земского довольно убогие ремонты. У Шапошникова и Ко все стартует от 1куе.
      У нас не на много дешевле.

      Так и запишем... Земсков делать ремонт для Макса отказался, а Шапошников - молодец! :D
      antey1969
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      Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:39

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        Kostia написав:Ремонты земскова выглядят убого и такое ощущение что он всегда отстаёт.

      Возможно, что Вы правы.
      Помню Вы ездили смотреть дома в Ясиноватском переулке и выкладывали здесь подробный отчет о своей поездке. Наверное рассматривали себе под под покупку. И ремонт, предполагаю, должны сделать лучше, чем убогий от Земскова.
      Покажете свой?
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      Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:12

        zРадио написав:Парижане десятками тысяч бегут из города в преддверии второго локдауна. Это тоже к дорожаю :mrgreen:

      Escape from Paris: City is gridlocked as tens of thousands flee, stations are packed and shelves are stripped ahead of month-long lockdown that BANS travel
      https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... kdown.html


      Если вернуться к 2014-15 годам, то небыло ковида, а страх от пуйла не был таким беспощадным, как сейчас от вируса, но цены были гораздо ниже, так что не обращаем на парижские вести. У нас все стабильно, руцкий мир прежде всего повлиял на цены КРЖН без вариантов. ИМХО конечно, только не бейте)
      Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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      Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:14

        airmax78 написав:
        zРадио написав:
        Прохожий написав:так это же прекрасно
      будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
      Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"


      Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать

      Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.

      Мах, не в кожного з.п. в прачєчній 100куе в рік.
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      Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:17

        Serg-ik написав:
        Kostia написав:Ремонты земскова выглядят убого и такое ощущение что он всегда отстаёт.

      Возможно, что Вы правы.
      Помню Вы ездили смотреть дома в Ясиноватском переулке и выкладывали здесь подробный отчет о своей поездке. Наверное рассматривали себе под под покупку. И ремонт, предполагаю, должны сделать лучше, чем убогий от Земскова.
      Покажете свой?

      Да, приезжайте в гости, на фото не покажешь все детали, а в ремонте детали это главное
      Kostia
       
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