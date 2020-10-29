Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Граждане, а что так тихо? Неужели все ушли под КСУ бороться с коррупционерами?
Давно мы не обсуждали ремонт Эйрмакса. Вот Земсков говорит, что работы стоили в Москве в 2018 г 150-300 баксов за метр, в среднем 230 баксов. Материалы в среднем тянут на 345 баксов на метр. Пример ремонта-в видео. https://www.youtube.com/watch?v=DxMopz1mTLw Народ в камментах говорит, что дороговато... И это при том, что зарплаты на России в 2 раза выше в баксах, чем В Украине. Да и наценка на стройматериалы наверняка больше. Эйр, вписываетесь в московские ценники?
Ремонты земскова выглядят убого и такое ощущение что он всегда отстаёт. Практичные, полезные технические вещи можно почерпнуть, но смотреть на готовые ремонты просто неприятно, нет вкуса, а цены высокие
Kostia написав:Ремонты земскова выглядят убого и такое ощущение что он всегда отстаёт.
Возможно, что Вы правы. Помню Вы ездили смотреть дома в Ясиноватском переулке и выкладывали здесь подробный отчет о своей поездке. Наверное рассматривали себе под под покупку. И ремонт, предполагаю, должны сделать лучше, чем убогий от Земскова. Покажете свой?
Если вернуться к 2014-15 годам, то небыло ковида, а страх от пуйла не был таким беспощадным, как сейчас от вируса, но цены были гораздо ниже, так что не обращаем на парижские вести. У нас все стабильно, руцкий мир прежде всего повлиял на цены КРЖН без вариантов. ИМХО конечно, только не бейте)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Прохожий написав:так это же прекрасно будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут) Я же написал выше "думаю это реально к обвалу цен"
Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать
Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.
Kostia написав:Ремонты земскова выглядят убого и такое ощущение что он всегда отстаёт.
Возможно, что Вы правы. Помню Вы ездили смотреть дома в Ясиноватском переулке и выкладывали здесь подробный отчет о своей поездке. Наверное рассматривали себе под под покупку. И ремонт, предполагаю, должны сделать лучше, чем убогий от Земскова. Покажете свой?
Да, приезжайте в гости, на фото не покажешь все детали, а в ремонте детали это главное