airmax78 написав:

Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.