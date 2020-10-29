Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.
жк джерельни озера, год назад товарищ покупал 2к метр по 23000 грн, сейчас 32000 грн. доволен что купил, в этом году говорит что уже бы не потянул! как то спорил с ним о ценах на недвижимость и он утверждал про рост, а я наблюдал падение - разговаривал с ним, как с инопланетянином. он смотрел на новые квартиры по 15000-20000 метр, а я на совершенно другой сегмент. имхо и он уже сейчас дешеветь перестал.
BIGor написав:Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона. Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell Основные индикаторы КРЖН Продажа - вверх. Аренда - вниз. Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.
честно говоря - не понимаю как на текущем риске мы по КРЖН можем расти. имхо, вокруг нас плавает вот такое лебединое: 1) клинч после выборов в Америке (кому интересно подробнее - https://www.youtube.com/watch?v=qtdEAvW ... yRomanenko) 2) откат приватизации Привата 3) саботаж местных элит и саботаж институтов (центральная власть слабеет, Зелю играют) 4) возвращение в объятия роисси, приостановка безвиза 5) практически отсутствие шагов в экономике по ковиду
вообщем, какой-то треш на месте продавцов я бы продавал и целовал руки.
моё предположение, что текущий рост - это новые объекты, и они вынуждены будут корректироваться вниз через 2-3 мес из-за отсутствия спроса. Пришла в голову идея - а можно ли построить RSI по этому графику ? Если кто хочет заняться - данные выгружу в нужном формате.
baraka написав:моё предположение, что текущий рост - это новые объекты, и они вынуждены будут корректироваться вниз через 2-3 мес из-за отсутствия спроса. Пришла в голову идея - а можно ли построить RSI по этому графику ? Если кто хочет заняться - данные выгружу в нужном формате.
Чисто технически RSI на хотелках будет полной белибердой. А вот MA добавить можно Так, навскидку 100, 200 и 500
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 30 жов, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
baraka написав:честно говоря - не понимаю как на текущем риске мы по КРЖН можем расти.
1.Власть приходит и уходит, а недвига остаётся. 2.Любой человек, приходящий к власти, хочет купить себе недвигу. 3.Пенсионный фонд готовит себя к смерти. Нужен персональный пенсионный фонд-недвига.
В конце каждого пункта-вывод: надо покупать.
Оленья логика, прости. Если каждый фактор рассматривать как мотивацию к покупке, рынок пойдет по пути памп-дамп (т.е. мегавзлет-мегаобвал). По счастью, покупатель более рационален. И даже самый завалящий лорд понимает, что на рынке не могут быть все арендодателями - кто-то это все должен потреблять, и цена выше нуля держится исключительно на дефиците
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 30 жов, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.
Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона. Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell Основные индикаторы КРЖН Продажа - вверх. Аренда - вниз. Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.
Если кто-то оптом и/или с дисконтом продал элитные 1-комнатные или 8-комнатные по 300к-800к$, то как эта статистика повлияет на Патриотику или Эврику однуху в нашем случае??
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