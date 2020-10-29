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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5509551055115512>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 199
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:23

  flyman написав:
  airmax78 написав:Понимаешь, что таким прогнозом ты обрекаешь тех, кто тебя читает и считает твои прогнозы обоснованными, на 2+ года аренды. Я уже понял, что люди, которые копят на квартиру, вообще не склонны рисковать накопленными деньгами. Т.е. 2 года они будут их тупо мариновать в каком-нибудь чулане. Если прогноз не сбудется - их каклета в лучшем случае не усохнет, но за это время они оплатят %%12-15 стоимости жилья, которое могли бы купить, арендодателю в виде арендной платы и вспомнят тебя через 2 года незлым тихим словом.

Мах, не в кожного з.п. в прачєчній 100куе в рік.

Так тем больнее 12-15% каклеты потерять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Да, приезжайте в гости, на фото не покажешь все детали,

не все здесь снобы, гоняющиеся за деталями. Выкладывайте общие планы. Убогость-это же антоним красоте, а не педантичности
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:27

жк джерельни озера, год назад товарищ покупал 2к метр по 23000 грн, сейчас 32000 грн.
доволен что купил, в этом году говорит что уже бы не потянул! как то спорил с ним о ценах на недвижимость и он утверждал про рост, а я наблюдал падение - разговаривал с ним, как с инопланетянином. он смотрел на новые квартиры по 15000-20000 метр, а я на совершенно другой сегмент. имхо и он уже сейчас дешеветь перестал.

к слову: https://ukranews.com/news/735242-nalog-na-nedvizhimost-budut-schitat-po-novomu-chto-izmenitsya
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 30 жов, 2020 12:30, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:28

  jj1981ua написав:Тут демонтаж государства происходит по кирпичам (а как еще назвать бред вокруг кс?), но на ветке экперДы КРЖН твердо уверены, что все это к дорожаю!

кс уволят -> новых судей назначат -> новым нужно где-то жить и куда вложить свои коррупционные доходы -> бешеный спрос на кржн -> дорожай!

Новолипки ракетой вверх. Отброшены искусственные препятствия тратить нажитое непосильным трудом.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:32

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Да, приезжайте в гости, на фото не покажешь все детали,

не все здесь снобы, гоняющиеся за деталями. Выкладывайте общие планы. Убогость-это же антоним красоте, а не педантичности

Если интересно увидеть, я написал что для этого нужно сделать
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:40

  BIGor написав:Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.
Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Основные индикаторы КРЖН
Продажа - вверх.
Аренда - вниз.
Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.


честно говоря - не понимаю как на текущем риске мы по КРЖН можем расти.
имхо, вокруг нас плавает вот такое лебединое:
1) клинч после выборов в Америке (кому интересно подробнее - https://www.youtube.com/watch?v=qtdEAvW ... yRomanenko)
2) откат приватизации Привата
3) саботаж местных элит и саботаж институтов (центральная власть слабеет, Зелю играют)
4) возвращение в объятия роисси, приостановка безвиза
5) практически отсутствие шагов в экономике по ковиду

вообщем, какой-то треш
на месте продавцов я бы продавал и целовал руки.

моё предположение, что текущий рост - это новые объекты, и они вынуждены будут корректироваться вниз через 2-3 мес из-за отсутствия спроса. Пришла в голову идея - а можно ли построить RSI по этому графику ? Если кто хочет заняться - данные выгружу в нужном формате.
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:46

  baraka написав:моё предположение, что текущий рост - это новые объекты, и они вынуждены будут корректироваться вниз через 2-3 мес из-за отсутствия спроса. Пришла в голову идея - а можно ли построить RSI по этому графику ? Если кто хочет заняться - данные выгружу в нужном формате.


Чисто технически RSI на хотелках будет полной белибердой. А вот MA добавить можно Так, навскидку 100, 200 и 500
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 30 жов, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:честно говоря - не понимаю как на текущем риске мы по КРЖН можем расти.

1.Власть приходит и уходит, а недвига остаётся.
2.Любой человек, приходящий к власти, хочет купить себе недвигу.
3.Пенсионный фонд готовит себя к смерти. Нужен персональный пенсионный фонд-недвига.

В конце каждого пункта-вывод: надо покупать.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:51

  Serg-ik написав:
  baraka написав:честно говоря - не понимаю как на текущем риске мы по КРЖН можем расти.

1.Власть приходит и уходит, а недвига остаётся.
2.Любой человек, приходящий к власти, хочет купить себе недвигу.
3.Пенсионный фонд готовит себя к смерти. Нужен персональный пенсионный фонд-недвига.

В конце каждого пункта-вывод: надо покупать.


Оленья логика, прости. Если каждый фактор рассматривать как мотивацию к покупке, рынок пойдет по пути памп-дамп (т.е. мегавзлет-мегаобвал). По счастью, покупатель более рационален. И даже самый завалящий лорд понимает, что на рынке не могут быть все арендодателями - кто-то это все должен потреблять, и цена выше нуля держится исключительно на дефиците
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 30 жов, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:51

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.

Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.
Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Основные индикаторы КРЖН
Продажа - вверх.
Аренда - вниз.
Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.


Если кто-то оптом и/или с дисконтом продал элитные 1-комнатные или 8-комнатные по 300к-800к$, то как эта статистика повлияет на Патриотику или Эврику однуху в нашем случае??
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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