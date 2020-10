Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:24

BIGor написав: Vlad442 написав: Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором. Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.

Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.

Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Основные индикаторы КРЖН

Продажа - вверх.

Аренда - вниз.

Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун. Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.Линк:Основные индикаторы КРЖНПродажа - вверх.Аренда - вниз.Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.



индекс Бомбера - правильный? т.е. цены вторичного рынка сейчас выше цен 2016 года? потому что по благовесту они все еще ниже. хотя тренд на рост и там и там индекс Бомбера - правильный? т.е. цены вторичного рынка сейчас выше цен 2016 года? потому что по благовесту они все еще ниже. хотя тренд на рост и там и там

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California