Граждане, а что так тихо? Неужели все ушли под КСУ бороться с коррупционерами?Давно мы не обсуждали ремонт Эйрмакса.Вот Земсков говорит, что работы стоили в Москве в 2018 г 150-300 баксов за метр, в среднем 230 баксов.Материалы в среднем тянут на 345 баксов на метр. Пример ремонта-в видео.Народ в камментах говорит, что дороговато...И это при том, что зарплаты на России в 2 раза выше в баксах, чем В Украине. Да и наценка на стройматериалы наверняка больше.Эйр, вписываетесь в московские ценники?