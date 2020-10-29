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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5509551055115512

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 199
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Оленья логика, прости. Если каждый фактор рассматривать как мотивацию к покупке, рынок пойдет по пути памп-дамп (т.е. мегавзлет-мегаобвал).

Всё правильно, оленья. Но я не говорил, что она моя.
И насчёт памп-дамп , мегавзлет-мегаобвал-тоже всё верно. В прошлом на небольшом временном отрезке всё это было. 2004-2020 г.г.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:19

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Оленья логика, прости. Если каждый фактор рассматривать как мотивацию к покупке, рынок пойдет по пути памп-дамп (т.е. мегавзлет-мегаобвал).

Всё правильно, оленья. Но я не говорил, что она моя.
И насчёт памп-дамп , мегавзлет-мегаобвал-тоже всё верно. В прошлом на небольшом временном отрезке всё это было. 2004-2020 г.г.


Так нет этого на рынке. Из приведенного промежутка в 16 лет, за последние 10 было лишь обвальное движение вниз (а за 12 последних - 2 обвальных движения вниз). Не на чем бетону пампиться. Нет платежеспособного спроса, даже если есть оленья наивность и хомячья жадность ) В 2016-2019 мы видели поступательный рост цен на бетон, предпосылкой которого был поступательный рост экономики. В 2020-м он оборвался как минимум до 2022-го, как максимум - до 2024-го
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:24

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.

Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.
Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Основные индикаторы КРЖН
Продажа - вверх.
Аренда - вниз.
Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.


индекс Бомбера - правильный? т.е. цены вторичного рынка сейчас выше цен 2016 года? потому что по благовесту они все еще ниже. хотя тренд на рост и там и там
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:26

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:Граждане, а что так тихо? Неужели все ушли под КСУ бороться с коррупционерами?

Давно мы не обсуждали ремонт Эйрмакса.
Вот Земсков говорит, что работы стоили в Москве в 2018 г 150-300 баксов за метр, в среднем 230 баксов.
Материалы в среднем тянут на 345 баксов на метр. Пример ремонта-в видео.
https://www.youtube.com/watch?v=DxMopz1mTLw
Народ в камментах говорит, что дороговато...
И это при том, что зарплаты на России в 2 раза выше в баксах, чем В Украине. Да и наценка на стройматериалы наверняка больше.
Эйр, вписываетесь в московские ценники?

Побойтесь бога!
У нас не может быть московских цен. Считать нужно как Роттердам+.
К цене ремонта у нас добавляется трансфер строителей и доставка материалов из района МКАДа. Причем все нужно брать с запасом. Не гонять же в очередной раз "Гольфстрим" за парой подрозетников.


как же это вы про расстаможку забыли?? нехорошо-с
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:29

  Kostia написав:
  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Ремонты земскова выглядят убого и такое ощущение что он всегда отстаёт.

Возможно, что Вы правы.
Помню Вы ездили смотреть дома в Ясиноватском переулке и выкладывали здесь подробный отчет о своей поездке. Наверное рассматривали себе под под покупку. И ремонт, предполагаю, должны сделать лучше, чем убогий от Земскова.
Покажете свой?

Да, приезжайте в гости, на фото не покажешь все детали, а в ремонте детали это главное


"Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку н просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил." (С)
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:31

  adeges написав:
  Kostia написав:Да, приезжайте в гости, на фото не покажешь все детали, а в ремонте детали это главное


"Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку н просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил." (С)

Та да, Костя слился. Следующий ожидаемый финт: "я только Сержика приглашал, а тут толпа насобиралась".
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:32

  baraka написав:
  BIGor написав:Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.
Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Основные индикаторы КРЖН
Продажа - вверх.
Аренда - вниз.
Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.


честно говоря - не понимаю как на текущем риске мы по КРЖН можем расти.
имхо, вокруг нас плавает вот такое лебединое:
1) клинч после выборов в Америке (кому интересно подробнее - https://www.youtube.com/watch?v=qtdEAvW ... yRomanenko)
2) откат приватизации Привата
3) саботаж местных элит и саботаж институтов (центральная власть слабеет, Зелю играют)
4) возвращение в объятия роисси, приостановка безвиза
5) практически отсутствие шагов в экономике по ковиду

вообщем, какой-то треш
на месте продавцов я бы продавал и целовал руки.

моё предположение, что текущий рост - это новые объекты, и они вынуждены будут корректироваться вниз через 2-3 мес из-за отсутствия спроса. Пришла в голову идея - а можно ли построить RSI по этому графику ? Если кто хочет заняться - данные выгружу в нужном формате.


у вас на бомбере классный график распределения цен, но почему-то в рамках Киева. А вот если б добавить гранулярности, при том не по районам - что достаточно бессмысленно, а по массивам (Нивки, Святошина, Татарка, Липки, и т.п.) - как это реализовано у Благовеста
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:52

  adeges написав:у вас на бомбере классный график распределения цен, но почему-то в рамках Киева. А вот если б добавить гранулярности, при том не по районам - что достаточно бессмысленно, а по массивам (Нивки, Святошина, Татарка, Липки, и т.п.) - как это реализовано у Благовеста


спс, там можно посмотреть ещё по районам (надо тыцнуть на район внизу страницы), но дальше уже решили не дробить - в стату попадает мало данных тогда.
baraka
 
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