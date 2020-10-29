Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:у вас на бомбере классный график распределения цен, но почему-то в рамках Киева. А вот если б добавить гранулярности, при том не по районам - что достаточно бессмысленно, а по массивам (Нивки, Святошина, Татарка, Липки, и т.п.) - как это реализовано у Благовеста
спс, там можно посмотреть ещё по районам (надо тыцнуть на район внизу страницы), но дальше уже решили не дробить - в стату попадает мало данных тогда.
baraka написав:там можно посмотреть ещё по районам
бывает так, что район неверно указан. В частности Дарницкий часто указан, потому что он первый в списке районов стоит по умолчанию. Вторая причина-риелтор переделывал проплаченое объявление под другой объект и не поменял район Третья причина-указывается более престижный район для увеличения просмотров объявления
zРадио написав:Почему 2023год, какая то цикличность или просто прогноз наугад? Никаких перспектив развития єкономики не заметно.
Не наугад. Уже комментировал, но повторюсь - есть ретроспективная зависимость между началом пост-кризисного восстановления экономики и сменой ценового тренда РЖН. Где-то 3-5 кварталов лага
С уважением отношусь к вашей аналитике, но не верится что в ближайшие годы будет дно, дно пройдено, разворот состоялся, теперь остается ждать наступления пика цен или стабилизации.[/quote] тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон. А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.
airmax78 написав:У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета, а собственная останется на первый взнос и ремонт в лучшем случае.
Тому Долярчик часу не гає і вже до кінця року планує висипати всю депогривню у бетон!(напівзбудоване)
А, якщо ціна на бетон впаде через 2 роки(по зРадіо), то за 2р. думаю буду мати вже знову наскирдованих на перший внесок і можна буде сміливо застрибувати в іпотеку! Але це за умови, якщо я ЗАРАЗ не полізу в іпотеку
твої гривне стовпи дали мінус в уях, думаю, яка ще буде зелена стратегія (не Па10%, про це мона забути)
flyman написав:тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон. А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.
airmax78 написав:У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета, а собственная останется на первый взнос и ремонт в лучшем случае.
Тому Долярчик часу не гає і вже до кінця року планує висипати всю депогривню у бетон!(напівзбудоване)
А, якщо ціна на бетон впаде через 2 роки(по зРадіо), то за 2р. думаю буду мати вже знову наскирдованих на перший внесок і можна буде сміливо застрибувати в іпотеку! Але це за умови, якщо я ЗАРАЗ не полізу в іпотеку
твої гривне стовпи дали мінус в уях, думаю, яка ще буде зелена стратегія (не Па10%, про це мона забути)
Флай, не забувай, що твої також ))))
зі. так смішно читати, як два гривнепатріота і нерухомостіпатріота підколюють один одного )))
flyman написав:тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон. А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.
Долярчик написав:Тому Долярчик часу не гає і вже до кінця року планує висипати всю депогривню у бетон!(напівзбудоване)
А, якщо ціна на бетон впаде через 2 роки(по зРадіо), то за 2р. думаю буду мати вже знову наскирдованих на перший внесок і можна буде сміливо застрибувати в іпотеку! Але це за умови, якщо я ЗАРАЗ не полізу в іпотеку
твої гривне стовпи дали мінус в уях, думаю, яка ще буде зелена стратегія (не Па10%, про це мона забути)
Флай, не забувай, що твої також ))))
зі. так смішно читати, як два гривнепатріота і нерухомостіпатріота підколюють один одного )))
Долярчик на 90% був у грн., а в мене диверсифікація тільки частково пройшла через Фонд грабування вкладників з валюти в грн., і ще трохи гриші перекинув у кавалірки. Так що в 2019 в мене було не +24% депо прибутку в долярах (% по депо + зміна курсу), а лише 18%, і цього року вимальовується +%4.5 депо прибутку, якщо рахувати у валюті КРЖН, але не мінус. Так щогривне патріот я ненароком, не по своїй прихоті, і то частково.
П.С. Ще забув перерахувати євро, яке вистрелило від 1.08 до 1.16 чи скільки зараз там
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 жов, 2020 16:54, всього редагувалось 4 разів.