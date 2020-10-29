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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5510551155125513>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 199
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:52

  adeges написав:у вас на бомбере классный график распределения цен, но почему-то в рамках Киева. А вот если б добавить гранулярности, при том не по районам - что достаточно бессмысленно, а по массивам (Нивки, Святошина, Татарка, Липки, и т.п.) - как это реализовано у Благовеста


спс, там можно посмотреть ещё по районам (надо тыцнуть на район внизу страницы), но дальше уже решили не дробить - в стату попадает мало данных тогда.
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:там можно посмотреть ещё по районам

бывает так, что район неверно указан. В частности Дарницкий часто указан, потому что он первый в списке районов стоит по умолчанию.
Вторая причина-риелтор переделывал проплаченое объявление под другой объект и не поменял район
Третья причина-указывается более престижный район для увеличения просмотров объявления
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:13

  Serg-ik написав:
  adeges написав:
  Kostia написав:Да, приезжайте в гости, на фото не покажешь все детали, а в ремонте детали это главное


"Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку н просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил." (С)

Та да, Костя слился. Следующий ожидаемый финт: "я только Сержика приглашал, а тут толпа насобиралась".

Сержик, ну ты и альтернативный, я тебе сказал, хочешь увидеть приезжай, ты же слился, съехал на фотки и т д. Тебе надо увидеть, приезжай, че ты сливаешься?
Пиши номер телефона, адрес скину.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:22

  remark написав:
  zРадио написав:Почему 2023год, какая то цикличность или просто прогноз наугад? Никаких перспектив развития єкономики не заметно.


Не наугад. Уже комментировал, но повторюсь - есть ретроспективная зависимость между началом пост-кризисного восстановления экономики и сменой ценового тренда РЖН. Где-то 3-5 кварталов лага


С уважением отношусь к вашей аналитике, но не верится что в ближайшие годы будет дно, дно пройдено, разворот состоялся, теперь остается ждать наступления пика цен или стабилизации.[/quote]
тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон.
А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:26

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета, а собственная останется на первый взнос и ремонт в лучшем случае.

Тому Долярчик часу не гає і вже до кінця року планує висипати всю депогривню у бетон!(напівзбудоване)

А, якщо ціна на бетон впаде через 2 роки(по зРадіо), то за 2р. думаю буду мати вже знову наскирдованих на перший внесок і можна буде сміливо застрибувати в іпотеку!
Але це за умови, якщо я ЗАРАЗ не полізу в іпотеку ;)

твої гривне стовпи дали мінус в уях, думаю, яка ще буде зелена стратегія (не Па10%, про це мона забути)
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон.
А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.

Не вірно: https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/30/666781/
Загалом за 3 квартали 2020 року іноземці привезли в Україну лише 244 мільйони доларів. Для порівняння, за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні 1,62 мільярда доларів
Київ раніше був меккою для туристів (секс), а зараз тіньові доходи цієї індустрії в упадку.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:23

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета, а собственная останется на первый взнос и ремонт в лучшем случае.

Тому Долярчик часу не гає і вже до кінця року планує висипати всю депогривню у бетон!(напівзбудоване)

А, якщо ціна на бетон впаде через 2 роки(по зРадіо), то за 2р. думаю буду мати вже знову наскирдованих на перший внесок і можна буде сміливо застрибувати в іпотеку!
Але це за умови, якщо я ЗАРАЗ не полізу в іпотеку ;)

твої гривне стовпи дали мінус в уях, думаю, яка ще буде зелена стратегія (не Па10%, про це мона забути)

Флай, не забувай, що твої також ))))

зі. так смішно читати, як два гривнепатріота і нерухомостіпатріота підколюють один одного )))
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:24

  BIGor написав:
  flyman написав:тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон.
А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.

Не вірно: https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/30/666781/
Загалом за 3 квартали 2020 року іноземці привезли в Україну лише 244 мільйони доларів. Для порівняння, за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні 1,62 мільярда доларів
Київ раніше був меккою для туристів (секс), а зараз тіньові доходи цієї індустрії в упадку.

так а де всі? в кур"єри Глово пішли?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот тут интересно про то кому ДАБИ отказала в разрешениях последнее время:
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/1 ... %80%d0%b0/
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:48

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Тому Долярчик часу не гає і вже до кінця року планує висипати всю депогривню у бетон!(напівзбудоване)

А, якщо ціна на бетон впаде через 2 роки(по зРадіо), то за 2р. думаю буду мати вже знову наскирдованих на перший внесок і можна буде сміливо застрибувати в іпотеку!
Але це за умови, якщо я ЗАРАЗ не полізу в іпотеку ;)

твої гривне стовпи дали мінус в уях, думаю, яка ще буде зелена стратегія (не Па10%, про це мона забути)

Флай, не забувай, що твої також ))))

зі. так смішно читати, як два гривнепатріота і нерухомостіпатріота підколюють один одного )))

Долярчик на 90% був у грн., а в мене диверсифікація тільки частково пройшла через Фонд грабування вкладників з валюти в грн., і ще трохи гриші перекинув у кавалірки. Так що в 2019 в мене було не +24% депо прибутку в долярах (% по депо + зміна курсу), а лише 18%, і цього року вимальовується +%4.5 депо прибутку, якщо рахувати у валюті КРЖН, але не мінус.
Так щогривне патріот я ненароком, не по своїй прихоті, і то частково.

П.С.
Ще забув перерахувати євро, яке вистрелило від 1.08 до 1.16 чи скільки зараз там
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 жов, 2020 16:54, всього редагувалось 4 разів.
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