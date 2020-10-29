|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:51
ніби кавалірки під забороною не спостерігаються, піем, видихай.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21920
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:51
change_pm написав:
зі. так смішно читати, як два гривнепатріота і нерухомостіпатріота підколюють один одного )))
flyman написав:
Долярчик на 90% був у грн., а в мене диверсифікація тільки частково пройшла через Фонд грабування вкладників з валюти в грн., і ще трохи гриші перекинув у кавалірки. Так що в 2019 в мене було не +24% депо прибутку в долярах (% по депо + зміна курсу), а лише 18%, і цього року вимальовується +%4.5 депо прибутку, якщо рахувати у валюті КРЖН, але не мінус.Так щогривне патріот я ненароком, не по своїй прихоті, і то частково.
П.С.
Ще забув перерахувати євро, яке вистрелило від 1.08 до 1.16 чи скільки зараз там
Я ж про це і кажу, що це виглядає смішно ))))
Я колись бачив, як два бомжі побились через пляшку горілки. Ось так десь ваші підколи одного другим виглядають ))) бо ви тупо в одній лодці сидите і її розкачуєте.
Треба підтримувати один одного, більше братерства!
зі. Я валютопатріот. В мене гривня є тільки в борг = на кредитках )))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2504
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:05
flyman написав:
тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон.
А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.
Помиляєшся Флає, подивись як курс країни розвернувся в сторону раші, що підштовхує ціни вгору на КРЖН, тому що руцькомовний лєхторат завжди думає, що у нас будєт так как в Мацьквє. Так, что колєга тільки ріст тепер, навєкі чи навсєхда.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 694
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:21
remark написав:
Помиляєшся Флає, подивись як курс країни розвернувся в сторону раші, що підштовхує ціни вгору на КРЖН, тому що руцькомовний лєхторат завжди думає, що у нас будєт так как в Мацьквє. Так, что колєга тільки ріст тепер, навєкі чи навсєхда.
Что-то я не очень понял - это киевские продаваны развернулись в сторону раши и мечтают о ценах, как в МСК? Звучит несуразно (слово подобрано очень мягкое, с уважением к вам за деликатную форму диалога
). Так называемые народные республики развернулись в сторону раши еще 6 лет назад, и их рынок недвижимости от этого только "худеет". Кстати, средне- и долгосрочно российский РЖН - это жутко убыточный актив, неспособный даже сохранять, не говоря уже преумножать валютную стоимость
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8057
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 3306 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:26
zРадио написав: remark написав:
Помиляєшся Флає, подивись як курс країни розвернувся в сторону раші, що підштовхує ціни вгору на КРЖН, тому що руцькомовний лєхторат завжди думає, що у нас будєт так как в Мацьквє. Так, что колєга тільки ріст тепер, навєкі чи навсєхда.
Что-то я не очень понял - это киевские продаваны развернулись в сторону раши и мечтают о ценах, как в МСК? Звучит несуразно (слово подобрано очень мягкое, с уважением к вам за деликатную форму диалога
). Так называемые народные республики развернулись в сторону раши еще 6 лет назад, и их рынок недвижимости от этого только "худеет". Кстати, средне- и долгосрочно российский РЖН - это жутко убыточный актив, неспособный даже сохранять, не говоря уже преумножать валютную стоимость
Не только продаваны, участники этого форума руководствуются на постоянной основе рашистским контентом, пользуются рекомендациями всяких Мрачковских, Смирновых, а также гуру ремонтов Шапошникова и Земскова или не так?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 694
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|