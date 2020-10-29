Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:зі. так смішно читати, як два гривнепатріота і нерухомостіпатріота підколюють один одного )))
flyman написав:Долярчик на 90% був у грн., а в мене диверсифікація тільки частково пройшла через Фонд грабування вкладників з валюти в грн., і ще трохи гриші перекинув у кавалірки. Так що в 2019 в мене було не +24% депо прибутку в долярах (% по депо + зміна курсу), а лише 18%, і цього року вимальовується +%4.5 депо прибутку, якщо рахувати у валюті КРЖН, але не мінус. Так щогривне патріот я ненароком, не по своїй прихоті, і то частково.
П.С. Ще забув перерахувати євро, яке вистрелило від 1.08 до 1.16 чи скільки зараз там
Я ж про це і кажу, що це виглядає смішно ))))
Я колись бачив, як два бомжі побились через пляшку горілки. Ось так десь ваші підколи одного другим виглядають ))) бо ви тупо в одній лодці сидите і її розкачуєте.
Треба підтримувати один одного, більше братерства!
зі. Я валютопатріот. В мене гривня є тільки в борг = на кредитках )))
flyman написав:тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон. А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.
Помиляєшся Флає, подивись як курс країни розвернувся в сторону раші, що підштовхує ціни вгору на КРЖН, тому що руцькомовний лєхторат завжди думає, що у нас будєт так как в Мацьквє. Так, что колєга тільки ріст тепер, навєкі чи навсєхда.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark написав: Помиляєшся Флає, подивись як курс країни розвернувся в сторону раші, що підштовхує ціни вгору на КРЖН, тому що руцькомовний лєхторат завжди думає, що у нас будєт так как в Мацьквє. Так, что колєга тільки ріст тепер, навєкі чи навсєхда.
Что-то я не очень понял - это киевские продаваны развернулись в сторону раши и мечтают о ценах, как в МСК? Звучит несуразно (слово подобрано очень мягкое, с уважением к вам за деликатную форму диалога ). Так называемые народные республики развернулись в сторону раши еще 6 лет назад, и их рынок недвижимости от этого только "худеет". Кстати, средне- и долгосрочно российский РЖН - это жутко убыточный актив, неспособный даже сохранять, не говоря уже преумножать валютную стоимость
remark написав: Помиляєшся Флає, подивись як курс країни розвернувся в сторону раші, що підштовхує ціни вгору на КРЖН, тому що руцькомовний лєхторат завжди думає, що у нас будєт так как в Мацьквє. Так, что колєга тільки ріст тепер, навєкі чи навсєхда.
Что-то я не очень понял - это киевские продаваны развернулись в сторону раши и мечтают о ценах, как в МСК? Звучит несуразно (слово подобрано очень мягкое, с уважением к вам за деликатную форму диалога ). Так называемые народные республики развернулись в сторону раши еще 6 лет назад, и их рынок недвижимости от этого только "худеет". Кстати, средне- и долгосрочно российский РЖН - это жутко убыточный актив, неспособный даже сохранять, не говоря уже преумножать валютную стоимость
Не только продаваны, участники этого форума руководствуются на постоянной основе рашистским контентом, пользуются рекомендациями всяких Мрачковских, Смирновых, а также гуру ремонтов Шапошникова и Земскова или не так? А киевские продаваны с рылами тем более смотрят, что там в Москве с ценами, как москали а что там у хахлов? Лугандонцы не в счет, их упустим.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark написав:Не только продаваны, участники этого форума руководствуются на постоянной основе рашистским контентом, пользуются рекомендациями всяких Мрачковских, Смирновых, а также гуру ремонтов Шапошникова и Земскова или не так? А киевские продаваны с рылами тем более смотрят, что там в Москве с ценами, как москали а что там у хахлов? Лугандонцы не в счет, их упустим.
Ясно. Идею понял, но причинно-следственную связь все равно не вижу. Ну потребляет наш смотритель московский контент о дорогих ремонтах. И что с того? А сколько обзоров на Бентли и Роллс-Ройсы люди смотрят просто чтобы помечтать? Как это усиливает потребительские настроения и платежеспособный спрос?
А еще не забывайте, что параллельно с красивыми видосами пересичный потребляет и другой вид контента - новости о серой и неприятной реальности, в которых ковидных больных негде лечить, тарифы на газ за месяц растут на 30%, сотрудники разорившихся предприятий требуют выплатить им долги по зарплате...
И такого больше!!! Няшные видосики - это в качестве "компенсации" (по Фрейду)
zРадио написав: А еще не забывайте, что параллельно с красивыми видосами пересичный потребляет и другой вид контента - новости о серой и неприятной реальности, в которых ковидных больных негде лечить, тарифы на газ за месяц растут на 30%, сотрудники разорившихся предприятий требуют выплатить им долги по зарплате...
И такого больше!!! Няшные видосики - это в качестве "компенсации" (по Фрейду)
Согласен с вашими аргументами, подобное мне всегда первым в голову приходит, но почему то все до наоборот получается, тут все трубят про какой то рост в 2019 году экономики, чуть ли не прорыв был, что вызвало рост цен на КРЖН, а я чудак и не заметил этого роста в экономике, как по мне, то кроме новых котлованов и цен на них ничего в экономике не росло, так как для меня основа экономики это промышленность, а она как вы знаете в глубокой яме.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark написав:Не только продаваны, участники этого форума руководствуются на постоянной основе рашистским контентом, пользуются рекомендациями всяких Мрачковских, Смирновых, а также гуру ремонтов Шапошникова и Земскова или не так?
Лучше учится на ошибках других. И ставить эксперименты на кацапах Поэтому мы за ними как за подопытними наблюдаем. А если серьезно - у них некоторые процессы такие как Эскроу счета и низкие ставки ипотеки раньше нас идут - вот и смотрим к чему это приведет у них и делаем выводы.
Востаннє редагувалось foxluck в П'ят 30 жов, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.